Tom Jones actuará en A Coruña el próximo mes de julio

El Coliseum suma un nuevo artista internacional a sus conciertos de este año. Tom Jones hará parada en A Coruña el próximo 2 de julio dentro del ciclo de conciertos de Gozo Fest.

El galés, cantante de temas muy conocidos como Sexbomb o She's a Lady, estará de gira este año con su tour Come Gather Round. La gira empezará en junio en Reino Unido, para continuar por otros países como Luxemburgo, Países Bajos, Francia o Alemania.

En España también se le podrá ver en Madrid el 30 de julio y en Málaga el 1 de agosto.

Su último álbum, Surrounded By Time, salió en 2021 pero Jones, de 85 años y con cerca de cinco décadas de trayectoria es más conocido por trabajos anteriores como Along Came Jones, de 1965, que incluye canciones como It's Not Unusual o She's a Lady con su canción homónima de 1975.

Esta no será su primera vez en Galicia. Una de las más recientes fue en Vigo, donde en 2019 el "tigre de Gales" actuó ante un Castrelos lleno. Ya lo había hecho 44 años en la sala Nova Olimpia. En A Coruña ya se le pudo ver en Riazor, donde ofreció un concierto también en 1975.