Los Premios Martín Códax da Música reconocerán la creación musical gallega el 27 de mayo en Pontevedra

La Sala Riquela de Santiago de Compostela acogió esta mañana la presentación de la XIII edición de los Premios Martín Códax da Música que este año se celebrará el 27 de mayo en el Pazo da Cultura de Pontevedra y que se podrá ver online a través de la plataforma agalega.gal.

A la presentación acudieron Jacobo Sutil Nesta, director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC); Jorge Cubela, diputado de Cultura, Xuventude e Reto Demográgico e Desenvolvemento Rural de la Diputación de Pontevedra; Eva Villaverde, teniente de alcalde del Concello de Pontevedra; Pablo Buján, director comercial de Bodegas Martín Códax; y Sheila Patricia y Xavi Castro, representantes de la Xunta Directiva de Músicas ao Vivo.

Sheila Patricia fue la encargada de arrancar la presentación de la nueva edición de los premios, unos premios que son una plataforma para "dar a coñecer o traballo dun sector creativo e transformados como é a música" y que reconocen e involucran "os diversos axentes presentes na industria musical".

Adelantó que la gala de esta edición también homenajeará al patrimonio inmaterial de Galicia. "Con este 13 dos malos augurios e da mala sorte, queremos darlle unha volta e falaremos das supersticións, das crenzas que forman parte da nosa cultura de base: ese paganismo, ese precatolicismo que segue vivo na nosa cultura e que finalmente constitúe o que somos como galegas e galegos", subliñaba Sheila.

De igual modo, mencionó que el proceso de votación continuará esta edición abierto a la participación del público, donde el año pasado más de 5.000 personas votaron en los premios, mil más que en el 2024, y que esperan que "non pare de medrar continuamente" y que forme parte también el público de estos premios.

Una gala en la que tampoco faltará la reivindicación de las "problemáticas que seguimos arrastrando como sector e como profesionais". Así, Sheila Patricia enumeró alguno de los problemas a los que se enfrentan los profesionales del sector musical gallego, como la precariedad, los atrasos a la hora de pagar o "a falta de valoración da música de aquí, a falta de artistas galegos en moitos festivais e programacións". También criticó la nula "variedade de estilos e paridade nos carteis", "as mulleres queremos estar aí", señalaba.

Mismas categorías y bases para participar

En su intervención, Xavi Castro explicó la parte "máis técnica" de los premios que apuestan por una línea continuista respecto a otros años y que buscará consolidar en esta edición "a experiencia adquirida nos últimos anos".

De esta manera, se mantienen las 15 categorías musicales del año pasado: Blues/Funk/Soul, Folk, Músicas do Mundo e Mestizaxe, Canción de autor/a, Músicas urbanas, Orquestas/Grupos- Música de Verbana, Metal y Heavy, Bandas de música popular, Música tradicional, Música infantil, Música clásica y contemporánea, Electrónica, Jazz y Músicas improvisadas, Rock y Punk y, finalmente, Pop e Indie.

"Estes galardóns porán luz sobre 48 proxectos musicais galegos actuais e en activo, garantindo así a transcendencia mediática e o potencial tan diverso da música galega, así como a súa tradución ao mercado musical do momento, tanto discográfico como de música ao vivo", destacaba Xavi Castro.

Se mantiene, de igual modo, la categoría a "Artista Emerxente", el Premios Organistrum, que reconoce a salas, festivales o proyectos de comunicación y difusión musical, y el Premio Honorífico, que reconocerá la trayectoria de un músico gallego y que se desvelará próximamente.

Votaciones

El sistema de votaciones mantendrá las dos faces de votaciones. En la primera fase, un jurado profesional, escogido por la directiva de Músicas ao Vivo, se encargará de escuchar y puntuar todos los proyectos inscritos.

La composición de este jurado es secreta para los propios integrantes y se dará a conocer una vez finalizada la fase de votaciones. Está compuesto por un representante del ámbito de formación musical, uno de la industria musical, uno de la comunicación y dos de las personas musicales.

El jurado decidirá los tres proyectos finalistas en las 15 categorías musicales y en la de Artista Emerxente y el Premio Organistrum.

En la segunda fase se escogerá el proyecto premiado de cada categoría entre los tres finalistas, abriendo, de nuevo, el proceso de votación de todas las categorías al público que podrán ejercer su derecho a voto a través de la página web premiosmartincodaxdamusica.org. Se mantendrá el voto de socios de Músicas ao Vivo, como en ediciones anteriores.

Para que las votaciones sean "máis válidas", se utilizará un sistema de puntos, con un mínimo e cinco categorías y habrá que validar la votación para que sea efectiva, y solo se permitirá una validación final por usuario.

El recuento final se hará con una regla de ponderación: el 50% corresponde a la votación del público y el 50% restante a la votación de los socios de Músicas ao Vivo.

"Fixemos melloras no funcionamento do aplicativo web dos premios, implementando cambios para facer o proceso de votación máis sinxelo e con menos pantallas", explicaba Xavi Castro. "Manteremos este sistema, dando posibilidade ás persoas amantes da música de participar activamente nestes premios que son de todos e todas", añadía.

Calendario

El plazo de inscripción de proyectos irá del 2 al 22 de marzo, a través de la web. La convocatoria está dirigida a todos los proyectos musicales gallegos vigentes y en activo en el año 2026 y será gratuita, sin ser necesario ser socio de Músicas ao Vivo para optar a los premios.

"Mantemos os pequenos retoques feitos xa na pasada edición no aplicativo web para o proceso de inscrición, con certos campos obrigatorios dirixidos basicamente a mellorar a correcta categorización dos proxectos presentados", mencionaba Xavi.

La primera ronda de votación del jurado profesional será entre el 30 de marzo y el 24 de abril, mientras que la Fiesta de los Finalistas, dónde se dará a conocer los tres proyectos seleccionados de cada categoría, será el 6 mayo en las bodegas de Martín Códax.

La segunda fase de votaciones, la del público y socios, será del 7 al 24 de mayo y, finalmente, la gran gala tendrá lugar, como todos los años, en el Pazo da Cultura de Pontevedra el 27 de mayo.

La unión "suma y multiplica"

Tras la finalización de la explicación de la nueva edición, fue el turno de los representantes de los patrocinadores de los Premios, concretamente del Concello de Pontevedra, la Diputación de Pontevedra, la Xunta de Galicia y Bódegas Martín Códax.

Pablo Buján, director comercial de Bodegas Martín Códax destacó la unión de las empresas y entidades privadas junto con instituciones públicos para alcanzar "obxectivos tan atractivos e interesantes como o que estamos facendo aquí: dar apoio á creación cultural e ao sector musical galego".

Buján tambien explicó que, desde el punto de vista empresarial, son pocas las empresas que consideran el patrocinio "como parte estratéxica do seu orzamento". "Cando se entende como estratexia de verdade e como investimentos importantes dentro do sector musical, tampouco vai moito máis aló dos festivais que están de moda nos veráns. Iso está moi ben e é importante, pero a cultura necesita moito máis", señaló.

Por su parte, Eva Villaverde, teniente de alcalde del Concello de Pontevedra reconoció el trabajo de la Asociación Músicas ao Vivo, "que asume unha labor importantísima, cun esforzo constante de impulso, de promoción e de visibilización do sector da música galega".

"A música é industria cultura, actividade económica e xeración de emprego, sobre todo a música ao vivo, porque dinamiza cidades, crea comunidade e xera moitos postos de traballo. Polo tanto, apostar pola música non é só unha cuestión simbólica, nin só de entretemento. Desde o Concello pensamos que é unha decisión estratéxica de país", comentaba Villaverde.

El diputado de Cultura de la Diputación de Pontevedra, Jorge Cubela, también agradeció el trabajo de la Asociación y apostó por un trabajo conjunto para involucrarse en políticas "que melloren a eficacia do apoio á industria cultural e musical". "Demóstrase que a unión, fóra da orientación política de cada quen, suma e multiplica, non divide nin resta", explicaba.

Por último, Jacobo Sutil, director de la AGADIC destacó que la industria musical es "un sector económico no que todos estamos a traballar para que poidades vivir del, traballar no que vos gusta e darnos todo o que nos dades como sociedade". De igual modo, puso en valor el trabajo de las tres administraciones (Concello, Diputación y Xunta) y la inversión privada en la cultura.