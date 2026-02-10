Rufus Wainwright actuará en Ferrol el próximo mes de julio

El Ayuntamiento de Ferrol ha confirmado la contratación de un concierto de Rufus Wainwright, que se celebrará el próximo 4 de julio en el Auditorio de Ferrol, una cita destacada dentro de la programación cultural de la ciudad para este verano.

Rufus Wainwright inició su trayectoria musical a una edad muy temprana, comenzando a tocar el piano con solo seis años.

A los 13 ya se encontraba de gira junto al grupo The McGarrigle Sisters and Family, y con apenas 20 años dio el salto definitivo como solista, iniciando una intensa carrera artística que lo ha consolidado como una figura de referencia internacional.

Su obra se caracteriza por fuertes influencias líricas, que abarcan desde la ópera y la chanson francesa hasta el musical, configurando un estilo propio que ha marcado su discografía y sus directos.

Además de su faceta como cantautor, Wainwright ha desarrollado una sólida carrera como compositor, colaborando en bandas sonoras de películas de gran éxito.

Entre sus trabajos destacan aportaciones musicales en filmes como "El aviador" de Martin Scorsese, "El diario de Bridget Jones", "Shrek", "Moulin Rouge" o "Brokeback Mountain", entre otros títulos de relevancia internacional.

El presupuesto destinado a este concierto asciende a 44.821,82 euros, IVA incluido,