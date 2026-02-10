Kenneth, cantante de Panorama City, favorito en la semifinal del Benidorm Fest: supera 1 millón de escuchas en Spotify

La cuenta atrás ya ha terminado. Este martes 10 de febrero arranca el Benidorm Fest con la celebración de la primera semifinal, en la que participa uno de los integrantes de la Panorama City.

Se trata de Kenneth, que con su canción Los ojos no mienten, quiere demostrar que en Galicia hay mucho talento. Natural de Carballo (A Coruña), ha sido seleccionado a sus 23 años para formar parte del certamen.

Kenneth, único gallego en Benidorm Fest 2026

Benidorm Fest ultima los preparativos para arrancar esta misma noche con la primera semifinal del certamen de música. Como novedad, esta quinta edición cuenta con 18 participantes, entre ellos Funambulista, Luna Ki y Dora Postigo, hija de Bimba Bosé.

Galicia, por su parte, contará con representación propia de la mano de Kenneth. El joven de Carballo, que forma parte del elenco de Panorama City, se intentará colar en la final defendiendo Los ojos no mienten, un tema con el que intentará levantar al público y conquistar también a los espectadores desde casa.

Tal y como explica el cantante, en declaraciones recogidas por RTVE, el tema "nace de ese instante en el que te cruzas con alguien de fiesta y, sin mediar palabra, ya existe una historia entre las miradas".

"Es un tema que celebra la confianza en uno mismo, el atreverse a dar el primer paso y ese tipo de conexión que, aunque sea efímera, se siente tan real que parece arder. Como digo en la canción, los ojos no mienten", agrega.

La canción está compuesta por el propio Kenneth y surgió de manera inesperada. El joven defenderá su propuesta esta noche a partir de las 23:00 horas en La 1. Aunque este año España no participará en Eurovisión, el festival servirá para dar voz a nuevos (y ya asentados) artistas del panorama nacional.

Kenneth figura entre los grandes favoritos y, de hecho, será el artista encargado de cerrar la primera semifinal, Antes de él, actuarán Kitai, María León y Julia Medina, Luna Ki, Greg Taro, Izan Llunas, Dora & Marlon Collins, Tony Grox & Lucycalys, y Mikel Herzog Jr.

Cómo votar gratis

De esta primera ronda clasificatoria saldrán seis finalistas y los otros seis se elegirán en la segunda semifinal. Los espectadores podrán votar gratis a través de la app de RTVE Play, además de por SMS, con un único voto por usuario en cada gala.

Presentado por Jesús Vázquez, Inés Hernand y Javier Ambrosí, el programa celebrará la gran gala final el sábado 14 de febrero, coincidiendo con San Valentín, y contará con 12 finalistas. A diferencia de las semifinales, se emitirá a partir de las 22:00 horas en La 1.

A continuación, te detallamos la relación de artistas y canciones en las semifinales del martes y jueves de la edición de 2026 del Benidorm Fest:

Martes, 10 de febrero (Primera semifinal)

Kitai (El amor te da miedo)

María León y Julia Medina (Las Damas y el Vagabundo)

Luna Ki (Bomba de amor)

Greg Taro (Velita)

Izan Llunas (¿Qué vas a hacer?)

Dora & Marlon Collins (Rakata)

Tony Groxx & Lucycalys (T Amaré)

Mikel Herzog Jr. (Mi mitad)

Kenneth (Los ojos no mienten)

Jueves, 12 de febrero (Segunda semifinal)