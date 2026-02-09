El musical de Friends aterriza en A Coruña en mayo de 2026

El Teatro Colón de A Coruña acogerá el 30 de mayo de 2026, a las 20:30 horas, el espectáculo "Friends, The Musical Parody", una propuesta escénica que repasa con humor los momentos más icónicos de la famosa serie televisiva que marcó a toda una generación.

La obra, que triunfa desde hace años en Broadway, llega por primera vez a España con una versión divertida y entrañable que recorre las diez temporadas de la serie a través de canciones originales, guiños constantes y situaciones reconocibles para cualquier fan de Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey y Phoebe.

Las entradas ya están a la venta en Ataquilla, con precios a partir de 22,68 euros, para una cita que promete convertirse en uno de los grandes planes culturales de la primavera de 2026 en la ciudad y una oportunidad perfecta para revivir el espíritu de Central Perk desde el patio de butacas.