Julio Iglesias tendrá un homenaje musical en Galicia: su hijo Julio Jr. cantará sus grandes éxitos

Julio Iglesias Jr. traerá el espectáculo tributo “Julio Iglesias Experience” al Palacio de Congresos de Santiago el 25 de octubre de 2026, en un momento en el que la figura de su padre vive una de sus mayores sacudidas públicas por las denuncias de abusos sexuales. El concierto se presenta como una gran producción en la que el hijo del artista revisita los grandes éxitos que han acompañado la vida sentimental de varias generaciones.

La elección de Santiago y de Galicia como una de las paradas de la gira no es casual. Julio Iglesias ha reivindicado en numerosas ocasiones sus vínculos afectivos con la comunidad gallega, que durante décadas llenó recintos para verlo en directo y lo asumió como uno de los suyos, pese a su proyección global. Su padre, Julio Iglesias Puga, era natural de Ourense, y uno de los mayores éxitos de la carrera inicial del solista es la canción "Un canto a Galicia".

Un homenaje a la trayectoria de Julio Iglesias en un momento delicado

Sobre el escenario del Palacio de Congresos, Julio Iglesias Jr. propondrá un viaje por clásicos que forman parte del imaginario colectivo: baladas románticas, himnos generacionales y canciones que marcaron bodas, verbenas y noches de radio. El espectáculo se plantea como un homenaje en vida, con cuidada puesta en escena y una lectura emocional del repertorio.

Pero el anuncio de esta celebración del legado musical llega en plena tormenta mediática y judicial. Las recientes acusaciones de extrabajadoras, que señalan a Julio Iglesias por agresiones y abusos sexuales, han sido portada de medios de comunicación en todo el mundo. En los últimos días la justicia española ha archivado el caso al afirmar no tener competencias sobre el mismo, pero la polémica no ha cesado ni se espera que lo haga en muchas semanas. El cantante sostiene su inocencia.

El concierto tendrá lugar dentro de nueve meses en la capital gallega, pero las entradas ya están a la venta, con unos precios que van desde 58,50 euros hasta 68,50, dependiendo de la cercanía al escenario del asiento del Palacio de Congresos. Hasta octubre, es seguro que el "caso Julio Iglesias" seguirá generando titulares antes de que su hijo le rinda homenaje en tierras de su abuelo.