Santiago de Compostela acogerá la gala de los I Premios da Industria Musical de Galicia

Los Premios da Industria Musical de Galicia, impulsados por la Asociación Galega das Empresas Musicais (AGEM), con el apoyo de la Xunta, a través de la Agencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), y de la Deputación da Coruña, calientan motores para la celebración de su gala de entrega de premios este jueves 27 de noviembre en Santiago de Compostela.

El evento tendrá lugar en la Sala Capitol a partir de las 19:30 horas. Así lo presentó esta mañana la Xunta Directiva de la AGEM, que realizó una visita al montaje de la gala en la sala de conciertos compostelana junto con el director de la Agadic, Jacobo Sutil.

Como novedad, AGEM anunció que la pontevedresa Tamara García Romero será la presentadora encargada de conducir la noche de este jueves.

La gala será un encuentro sectorial en el que se darán a conocer los ganadores en el resto de categorías y se entregarán los galardones a todos los premiados. Por otro lado, Señora DJ será la encargada de pinchar el cierre de la velada.

I Premios de la Industria Musical de Galicia

Los Premios da Industria Musical de Galicia pretenden visibilizar y poner en valor aquellas trayectorias, proyectos e iniciativas en el ámbito musical que destacan por su compromiso con la creatividad, la innovación, el respecto y la sustentabilidad.

En palabras de la presidenta de AGEM, Patricia Hermida, "la música gallega vive un momento de madurez y diversidad extraordinarias".

"Los I Premios de la Industria Musical de Galicia nacen para celebrarlo, para agradecer el talento y el compromiso de quien lo hace posible y su crecimiento, y para reconocer el valor de las personas y proyectos que convierten nuestra industria en un verdadero motor cultural y humano para Galicia", añadió.

De este modo, estos premios pretenden ser una herramienta para dar visibilidad al talento gallego y fortalecer la industria musical como motor cultural, social y económico.

Con esta iniciativa, AGEM reafirma su compromiso de trabajar colectivamente por un sector más profesional, reconocido y sostenible.

Los premios nacen en el marco del Plan Estratéxico da Industria Musical de Galicia, firmado por AGEM con el impulso de la Xunta de Galicia.

Un jurado independiente formado por profesionales expertos en el periodismo musical, divulgación, producción, creación artística, sustentabilidad y emprendimiento cultural fue el encargado de proponer las candidaturas y seleccionar a las tres finalistas, así como otorgar los premios finales en las diferentes categorías.

La misión del jurado es la de destacar aquellas personas, empresas y proyectos que contribuyen al avance colectivo del sector y que representan buenas prácticas dentro de la industria musical gallega.

En total, se premiarán 17 categorías. De ellas, 14 son otorgadas por este jurado profesional. Además, la Xunta Directiva de AGEM seleccionó otras dos categorías: artista del año (Carlos Ares) y persona del año (Francisco Gómez 'Gandy').

FInalmente, hay un premio por votación popular: el de la excelencia en la experiencia del público, que recayó en el Surfing The Lérez.

Las iniciativas y profesionales nominados en las 14 categorías generales son:

Mejor diseño de iluminación

Laura Iturralde y José Faro “Coti”, de Nononon.lab, por Síntese horizonte, de Guadi Galego.

Teresa Tresandí, por DILUVIO, de Tanxugueiras.

José Faro e As Dúas e Punto, de Nononon.lab, por A RONDA, de Mondra.

Mejor implementación de sonido

Iago Blanco, por La máquina del buen rollo, de The Rapants.

Rubén Montes, por La boca del lobo, de Carlos Ares.

Sara Martínez, por Uxía Lambona e a Banda Molona.

Mejor empresa proveedora de servicios

Escena Sonora.

Luxevan.

Vacaline.

Mejor profesional de producción

Paco Iglesias.

Victoria Blanco.

Xabi Carnota.

Mejor manager

Aitana Cuétara.

Kin Martínez.

Manuel Tarrío.

Mejor producción discográfica

Iago Pico, por Pouland Studios.

Juan de Dios, por Feira, de De Ninghures.

Hevi, no Laboratorio Soyuz, por DE RONDA, de Mondra.

Mejor puesta en escena

Mondra e Daniel Rodríguez, por A RONDA, de Mondra.

Marina Oural e Ugia Pedreira, da Oficina Galega de Outros Asuntos do Movemento, por Síntese horizonte, de Guadi Galego.

Tanxugueiras, Diana Ballesteros “Dii Feeling” e Manuel Escurís por DILUVIO, de Tanxugueiras.

Mejor promotor/programador

David Pedrouzo, de Todo Medre.

Iván Arias, de WORK ON SUNDAY.

Julio Gómez e Luis Campos, de Sinsalaudio.

Mejor proyecto de comunicación

Equipo de Dinamización da Lingua Galega do IES Rafael Dieste da Coruña, por Aquí tamén se fala.

The Office Comunicación, polo Atlantic Pride.

Bring the Noise, polo Resurrection Fest Estrella Galicia.

Mejor identidad visual

Zeltia Iglesias, Sofía Taboada, Daniel Rodríguez, Adriana Lado e María Ferradas por DE RONDA, de Mondra.

Adrián Canoura, Carlota Pereiro e Alejandro Guillán por Barullo, de Baiuca.

Lara Caeiro, Sandra Montero, Noemí Solla, Kika V Ramil, Arantxa Brandón e Fillas de Cassandra por Hibernarse, de Fillas de Cassandra.

Mejor videoclip

Lorenzo Negueruela, Yago Rodríguez, Mara Iglesias, Melania Freire e Lara Caeiro, por En fin, que máis dá, de De Ninghures.

Santi Iglesias, Sergio “Steel” e Fillas de Cassandra, por Hibernarse, de Fillas de Cassandra.

Xaime Miranda, por Ontes fun moi malo, de Grande Amore.

Mejor evento cultural/musical

Noites do Porto.

Surfing the Lérez.

WOS Festival x SON Estrella Galicia.

Mejor espacio musical

Sala Capitol.

Náutico de San Vicente.

Café Torgal.

Mejor proyecto de sustentabilidad