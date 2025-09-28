Ofrecido por:
El festival Psicotroita celebra 10 años en Galicia: "Os comezos foron difíciles"
El festival, de carácter gratuito, se celebrará durante los días 27 y 28 de septiembre y traerá la vuelta a los escenarios a The Homens, tras 10 años de parón. Contará también con las actuaciones de De Ninghures, The High Learys o Lisasinson
Te puede interesar: El puente Sigüeiro: testigo de mucha historia e innumerables batallas a las puertas de Santiago
Este fin de semana, los días 27 y 28 de septiembre, la música volverá a sonar en el área recreativa del Paseo do Carboeiro de Sigüeiro, en Oroso (A Coruña), con una nueva edición gratuita del festival Psicotroita.
El evento contará con una decena de grupos internacionales y nacionales que harán resonar ritmos de pop, rock o garage para celebrar su décimo aniversario.
Para Manuel Tarrío, organizador del festival, el éxito de esta década reside en "a programación que facemos, que é moi diferente á que fai o resto de festivais e na que a xente confía, e polo contorno onde estamos”. “O Paseo do Carboeiro é un sitio precioso, un sitio no que calquera persoa pensa que guai facer un festival aquí e repite ano tras ano”, explica.
El cartel viene marcado por la vuelta a los escenarios del grupo gallego de power pop The Homens. Tras diez años de parón, el trío formado por Xocas (batería), Roi (bajo y voz) y Martin Wu (guitarra y voz) se reunirán el sábado en Sigüeiro para volver a tocar sus temas más emblemáticos como Calamar, Tigre, tigre! o Ilha Formosa.
“The Homens foi dos primeiros grupos que cantaron en galego e que abriron camiño cara o power pop, grupos que viñeron despois beberon moito deles”, aclara Manuel, quien explica que esta vuelta de los escenarios surge de una amistad, “dixéronnos que si e estamos contentísimos, paréceme unha pasada”.
Un sábado repleto de música internacional y local
El sábado viene marcado por la vuelta de The Homens que compartirán escenario con grupos tanto internacionales, como los australianos The High Learys o las argentinas Playa Nudista; nacionales como los madrileños Rata Negra o la valencia Lisasinson; o locales como Naitinain, un grupo de música formado por cinco amigos en el barrio compostelano de Conxo.
La jornada la cerrarán, como es tradición en el festival, la sesión de vinilos de Pídechas o corpo, un grupo formado por Carla y Clara que se unieron por primera vez, precisamente, en la Psicotroita de 2017.
Según explica Manuel, para el festival es “fundamental o apoio ás bandas locais”. “Estamos atentos a que artistas poden estar xirando, non nos conformamos con traer algo que saibamos que funciona e que atrae a moita xente; atendemos a outro tipo de criterios, como a paridade e grupos que canten en galego”, aclara.
Aún así, no siempre es fácil escoger los artistas que conforman el cartel que se rige por ciertos criterios. “Nunca podemos atender a todas as peticións, Psicotroita non é un festival de nicho, pero si é un festival no que o pop ten moita importancia. Podemos dar cabida a grupos emerxentes, pero teñen que conectar estilisticamente co festival”, detalla Manuel.
Domingo de vermut, tradición y fiesta
El último día del festival estará marcada por una sesión vermut expandida que contará con la divertida y fiestera actuación del grupo vigués Orquesta Neverloura y de la fusión de la música tradicional y la experimentación De Ninghures, una de las bandas referentes de la escena actual en Galicia.
Psicotroita cumple una década atrayendo a diversos estilos de música y grupos de todas partes del mundo a Sigüeiro y que cada año va creciendo, aunque no fue fácil llegar hasta aquí.
“Os comezos foron difíciles porque a xente, tanto patrocinadores como institucións, eran reticentes a apoiar un festival pequeno. No ano da pandemia, lémbrome que caeu unha borrasca das máis bestas do ano, foi complicado e tivéramos perdas significativas, cando é así, formúlaste se continuar”, explica Manuel quien aclara que su misión no es hacer un festival “mainstream” ni masificado sino, “facer unha programación chula”.
A la pregunta de si la Psicotroita va a celebrar otros diez años más, en 2035, Manuel lo tiene claro “Psicotroita é un animal preternatural que nos vai enterrar a todos”.