Marlena, Christina Rosenvinge, Zahara y La Habitación Roja actuarán este otoño en Galicia

La escena musical gallega llegará al otoño con un ciclo de conciertos que traerá a Marlena, Christina Rosenvinge, Zahara y La Habitación Roja dentro de Momentos Alhambra Acustiquísimos 2025. Los conciertos tendrán lugar del 15 al 29 de noviembre en Vigo, A Coruña, Santiago de Compostela y Lugo.

El Teatro Afundación de Vigo acogerá la primera actuación de la mano de Marlena prevista para el sábado 15 de noviembre. Le seguirá Christina Rosenvinge en el salón Atlántico del Árbore da Veira de A Coruña el viernes 21 de noviembre.

Al día siguiente, el sábado 22, Zahara actuará en Santiago de Compostela en el Patio de cristal del San Francisco Hotel Monumento. La Habitación Roja pondrá el broche final a este ciclo el sábado 29 de noviembre en el Círculo de las Artes de Lugo.

Todos los conciertos comenzarán a las 21:30 horas e irán acompañados de una degustación de tapas de autor en la octava edición de este ciclo.

Las entradas saldrán a la venta el lunes 8 de septiembre a las 11:00 horas en ataquilla.com.