La Orquesta Sinfónica de Galicia arranca su 33ª temporada: Claves para disfrutar el concierto

Arranca la temporada 2024-25 de la Sinfónica de Galicia hoy viernes 4 y mañana sábado 5 de octubre en el Palacio de la Ópera. Pan and Echo, Danze Intermezzo de Sibelius. Concierto para piano nº 1 de Chopin y Variaciones Enigma de Elgar. Jan Lisiecki, piano. Roberto González-Monjas, director.

Las claves:

Jan Lisiecki que a sus 29 años es un especialista en Chopin

Roberto González-Monjas que empieza su segunda temporada como titular

La OSG. que tras los conciertos de la temporada lírica retoma los conciertos sinfónicos, repertorio donde se siente más cómoda y domina.

Primero de los 24 conciertos que conforman la 33ª temporada de abono de la OSG, que arranca con Pan and Echo, Danze Intermezzo del compositor finlandés Sibelius. A continuación, será el turno del primero de los dos conciertos para piano y orquesta que compuso el polaco Chopin, para terminar con las famosas Variaciones Enigma del compositor inglés Elgar.

El piano será el instrumento dominante en 7 de esos 24 conciertos. En este caso podremos disfrutar de uno de los más bellos conciertos que compuso uno de los mejores compositores para dicho instrumento como fue Frédéric Chopin. Compositor del periodo romántico, donde el virtuosismo no tiene parangón, en toda su música hay un piano y la mayoría de sus obras son para este instrumento.

Sus primeras obras las escribió para sus propios conciertos, aunque ya más adelante compuso para otros interpretes. Exiliado de Varsovia, en 1831 con 21 años hizo de París su hogar y rápidamente se hizo famoso por su extraordinaria facilidad al teclado. Exquisito en su vestir y modales, pronto fue célebre en los círculos aristocráticos.

Muy interesado en las formas de danza, como el vals que introdujo en muchas de sus obras, pero también dejando constancia de su identidad polaca con la mazurca y la polonesa. Escribió dos conciertos para piano y orquesta. El primero, que es el que escucharemos, fue compuesto más tarde que el segundo, pero se publicó antes, de ahí su numeración. Fue estrenado por el propio Chopin en Varsovia en 1830.

Conformado por tres movimientos (rápido, lento, rápido) del segundo, Romance Larghetto, el propio Chopin dijo: "Debe producir la misma impresión que si la mirada se posara sobre un paisaje que amamos".

Unos 68 años más tarde, un compositor inglés llamado Elgar improvisaba al piano un tema que llamó la atención de su esposa, que le pidió repetir. Él empezó a realizar unas variaciones sobre ese tema y cuando acabó decidió utilizarlos para realizar algo similar a una serie de retratos musicales de sus amigos.

Nace de esta manera Variaciones Enigma, obra elegante y refinada que encuentra en Nimrod uno de los fragmentos más reconocidos e interpretados de Elgar. Aunque no es un músico muy reconocido por el gran público, fue considerado un intruso en algunos círculos por no haber gozado de una formación musical académica, por su baja condición social y por su profunda fe católica. Su legado musical deja una gran huella con los conciertos para violín y violonchelo que se suma a las Variaciones Enigma.

Mi recomendación

Durante la pandemia, cuando estábamos todos en casa confinados, la Sinfónica de Galicia grabó "Sé Nimrod, un rebelde, no te rindas..." con una edición de video y mezcla de audio exquisita a cargo de Mihai Tanasescu, violinista de la OSG, en la que los músicos de la orquesta grabaron Nimrod desde sus casas. Te recomiendo la busques en el canal de YouTube de la Sinfónica de Galicia.

No pierdas detalle de...

Un experto en Chopin como el pianista canadiense Jan Lisiecki. Artista exclusivo Deutsche Grammophon ha trabajado con directores como Pappano, Nézet-Seguin, Harding o Abbado y tocado con orquestas como Chicago, Dresden o London Symphony.

Sabías que…

Elgar dedicó 12 de las 14 Variaciones Enigma a sus amigos, ya que la 1ª está dedicada a su esposa, quien fue su alumna y con la que se casó frente a la oposición de la familia de su mujer, al ser considerado un hombre pobre. La última de las variaciones, la 14ª, E.D.U se la dedicó a sí mismo al percatarse de que si no serían trece, el número de la mala suerte. Edu es como cariñosamente le llamaba su esposa.

Curiosidades

La condición humilde de Elgar no le permitió aportar una dote económica y el regalo de boda que le hizo a su mujer fue la archiconocida Salut d'amour.

Un poquito de pedagogía: seguro que te has preguntado...

El piano fue inventado por Bartolomeu Cristofori sobre el año 1700. Su afinación es un factor primordial y muchos de los grandes pianistas tienen sus manías, algunos exigían sus propios afinadores. El pianista polaco Krystian Zimerman, excéntrico donde los haya, viajaba con dos pianos de gran cola en su propia furgoneta, que probaba en cada sala donde actuaba y elegía el que acústicamente funcionaba mejor.