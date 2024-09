Carlangas regresa a A Coruña: "Galicia es mi raíz. No perdí el acento, ni la conexión"

El cantante Carlos Pereiro (Monterroso, 1987), más conocido como Carlangas, criado en Santiago y afincado en Madrid, regresa a A Coruña como uno de los platos fuertes del festival Noites do Porto que se celebrará la próxima semana en varias localizaciones de A Coruña.

El sábado 28 de septiembre el Muelle de Batería acogerá la actuación de Carlangas y los Cubatas, que compartirán escenario con Baiuca, con el que comparte dos canciones y una larga amistad. Así, el exmiembro de Novedades Carminha presentará su último trabajo en solitario y cantará en primicia temas de su nuevo disco.

¿Por qué Carlangas?

De pequeño solía pasar las tardes en un colectivo anarquista que se llamaba Fende na Laxe, en Santiago. Era como un centro de reunión de músicos de punk, de hip hop y así. Como había más Carlos, y yo era el pequeño, uno de ellos me puso el nombre de Carlangas, y así se quedó, hasta día de hoy.

Tu infancia la pasaste en Santiago, pero eres de Monterroso.

Realmente nací en A Coruña, en el Materno Infantil, pero mi familia es de Monterroso. Yo viví siempre en Santiago, hasta que a los 18 años me fui a Madrid y aquí sigo, con 37 años.

¿Y como sobrevive en Madrid una persona tan arraigada a su tierra? En tus canciones haces mucha mención a Galicia.

Bueno, porque como dice la canción de Raíz: "Los amores primeros son muy malos de olvidar". Y Galicia es mi raíz, en el fondo quiero decir que lo llevo marcado. No perdí el acento en ningún momento, ni la conexión. Entiendo que hay gente que desconecta, pero yo nunca he desconectado de mi familia, mis mejores amigos... Voy periódicamente. Para mí, Galicia es mi lugar.

Cuando se formó Novedades Carminha, montamos un grupo sin saber tocar los instrumentos prácticamente Carlangas

¿Fuiste a Madrid con 18 años con la idea de dedicarte a la música o fue algo que surgió?

No, yo me fui a estudiar periodismo a Madrid, a la Complutense, y estuve ahí durante la carrera. Fue cuando se formó Novedades Carminha. Montamos un grupo sin saber tocar los instrumentos prácticamente. Cada vez le fuimos pillando más el punto hasta convertirlo en una banda con una capacidad importante de convocatoria y de relevancia. A mí siempre me gustó muchísimo la música y era en parte mi sueño. Y ahí sigo dándolo todo.

Hace dos años decidiste separarte de Novedades Carminha y lanzarte a por tu carrera en solitario ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo lo viviste?

Lo viví con bastante tristeza. Es decir, yo no quería que ocurriese eso. Lo que pasa es que en los grupos no decide solo una persona: es como un cúmulo de energías de muchas personas. Nosotros llevábamos muchos años, mucha energía invertida, mucho esfuerzo, y la vida cambia. Y decidimos que necesitábamos un respiro.

Un respiro para dejar correr el aire, básicamente. Yo decidí que quería seguir haciendo música y aproveché el parón para juntarme con otra gente que había ido conociendo por el camino, con otros productores, otros músicos y demás. Eso desembocó en mi primer disco como Carlangas y ahora en un segundo disco que voy a sacar.

¿Podremos escuchar las canciones del segundo disco en Noites do Porto?

He ido sacando adelantos como la canción Tiemblo mucho con poco, Discos vacíos, y te diré que el jueves de esta semana -refiriéndose a esta semana pasada- sale una canción en gallego cantada junto a Russian Red, que estará dentro de ese de ese disco. Y sí. Será la primera vez que toque las canciones de Bailódromo, volumen uno, que así se llama mi próximo disco, en directo y de forma íntegra. Por tanto, ahí las podréis escuchar todas.

Echaremos de menos algún que otro himno de Novedades Carminha como A Santiago Voy. ¿Añoras esa etapa?

Si, igual que todas las etapas, aprendiendo y sobre todo compartiendo con la gente. Porque para mí la música es esto: compartir tus canciones con la gente a la que le pueda emocionar y a la que le puedas llegar y disfrutar de la vida alrededor de la música, que es lo que a mí me gusta hacer.

Ahora te has lanzado también al tema de producción. Has estado apoyando a nuevas generaciones de artistas locales, ayudando a darles ese impulso para darse a conocer ¿Cómo lo estás viviendo?

No lo hago desde la perspectiva de lanzar a nadie, ni de no apoyar a nadie. Simplemente, yo me junto con otros músicos que me gustan como Manu Chao, Ilegales... que son generaciones que están por encima de la mía y he hecho canciones con gente mucho más joven, de productor o cantar con ellos. Ahora saco un tema con Russian Red que tiene mi edad. Creo que simplemente fluyo con artistas que me emocionan, pero es algo que me gusta porque aprendo mucho de ellos.

"Nosoutros", de Carlangas y Russian Red

Hace no mucho estuviste trabajando en un tema de Futuro Alcalde.

Sí. Me dijo que era muy fan de lo que hacía, y a mí él también me gusta mucho. Creo que es el proyecto que más me gusta ahora mismo de los nuevos en Galicia.

Además, compartirás escenario con Baiuca.

Sí, vamos a cantar los dos temas que hicimos juntos.

'Ya no te veo' es uno de tus temas más sonados junto con Dellafuente. ¿Cómo fue trabajar con el granadino?

Nos juntamos, precisamente en A Coruña. No llevábamos nada preparado. Durante cinco días estuvimos en los Estudios Mans y fue ahí donde salió todo. En esa semana estuvimos comiendo muy bien en los restaurantes de A Coruña y trabajando mucho en el estudio durante todo el día.

Nos presentaron por unas residencias de un programa de Radio 3. De ahí salió un tema que, yo creo, que tanto Dellafuente como yo y el resto de Novedades Carminha estamos muy orgullosos. Es un tema importante porque fue en un momento en el que todavía no se habían cruzado tanto la música urbana con el pop de guitarras. Fue un clic interesante en la escena y para nosotros a nivel personal.

¿Cómo describirías tu música? ¿Cómo es posible transmitir alegría mediante una letra triste?

Me alegro mucho de que me digas esto, porque algo en lo que yo pienso mucho es en hacer música de baile con letras tristes. Mis grupos favoritos son lo que mejor saben hacer, como por ejemplo Los Chichos, que cantan sobre cuestiones muy jodidas de desamor, drogadicción y otras cosas, y sin embargo pusieron a bailar a un país entero.

Pasa a veces, también, con la salsa o la música tropical, y me gusta muchísimo que tú lo percibas así, porque para mí esta mezcla es de lo más interesante y es algo que me gusta que ocurra. Vamos, sí lo tengo que describir es una banda de punk haciendo música de baile. Ya no hacemos punk al uso como lo harían los Sex Pistols, pero sí desde esa perspectiva más libre, enfocando diferentes estilos de una forma absolutamente libre y personal.

¿No tienes miedo a que se pueda perder el mensaje de tus canciones?

No, yo no tengo miedo haciendo música. Luego cada uno tiene una realidad muy diferente. Hay diversas interpretaciones de un mismo texto, de la misma canción. Para mí todas son válidas. Yo lo que pongo es mi música al servicio de la gente y la asuma como más le interese, sobre todo a ellos. Claro que para mí tienen un sentido, pero vamos que mi vida es mía. Las canciones son más amplias. Pueden ser la vaselina para curarse de un desamor o para celebrar la vida de muchos. ¿Sabes?

Regresas a A Coruña, hace no mucho estuviste por aquí.

Tengo ganas de ver a todo el mundo en el Porto de A Coruña, que además en el sitio donde se va a hacer el concierto, rodé el videoclip de mi tema Regalao. No volví desde el año pasado que grabamos eso y es un sitio espectacular. Tanto que me lancé a hacer un videoclip ahí. Para mí volver es un premio y además hacerlo con Baiuca, que es un amigo, pues va a ser un día muy especial.