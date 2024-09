Caste Music, Dj de A Coruña: "No puedo ir a un set y que no suene la guitarra"

Este fin de semana, A Coruña volverá a acoger un festival de música. En esta ocasión será de electrónica, el Wake Up Weekend, que se celebrará entre el viernes y el domingo en el Muelle de Batería. En un cartel con estrellas como Carl Cox o Chris Liebing se ha colado un coruñés como Pablo Castellanos, más conocido como Caste Music.

A sus 20 años, lleva toda la vida ligado a la música, uniendo sus sesiones con la improvisación de la guitarra, un elemento indispensable para él. Compartirá cartel en su ciudad con uno de sus ídolos y de cara a este invierno se marca como reto sacar más música. De todo esto y más, ha hablado con Quincemil.

¿Por qué decidió empezar en el mundo de la música?

Mi familia siempre ha estado vinculada a la música. De pequeño, les dije a mis padres que quería probar algún instrumento y empecé con el violín. No me gustó mucho y, a los seis años, cogí una guitarra y empecé a estudiar en el conservatorio. Desde los seis años he estado tocando la guitarra siempre, nunca me he deshecho de ello.

Desde los 12 (años) llevo produciendo autodidacta y aprendiendo de Internet, de algunos cursos, relacionándome con gente de la que puedo llegar a aprender... Lo de pinchar fue lo último, como la gota que colmó el vaso. Fue a los 17/18 años cuando decidí coger una mesa y hasta ahora que tengo 20. Es lo que más me ha gustado de todo.

Lo que me llamaba especialmente era estar con mis amigos en una discoteca y poder pinchar algo que yo había hecho y ver la relación con la gente, con el público. Eso es diferente Caste Music

¿Qué le atrajo de pinchar para querer dedicarse a ello?

Todo empezó por poder poner mis propios temas. Llevo produciendo desde los 12 o 14 y haciendo canciones con mucha gente, sobre todo del género urbano. Lo que me llamaba especialmente era estar con mis amigos en una discoteca y poder pinchar algo que yo había hecho y ver la relación con la gente, con el público. Eso es diferente. Ver cómo les llega la canción es lo que más me gusta, poder hacer algo yo en casa y ver cómo se traduce para un público o una pista de baile.

¿Sus sesiones se basan en temas propios o en música, digamos, actual?

Depende mucho de dónde esté y del tipo de set que sea. He llegado a poner más canciones propias, aunque no hayan salido, que canciones que estén hechas. Pero sí que hay sets que pinchas música de otra gente o la vas combinando un poco con las tuyas.

¿Sus canciones se pueden escuchar en alguna plataforma?

En este momento tengo una subida. Normalmente, todo lo que pincho son canciones que no han salido, o edits y remixes que hago para esas fechas. La intención es subirlo todo, este invierno es a lo que más me voy a poner, subir todo ese colchón de canciones a SoundCloud y a Spotify.

En todos los sets utilizo la guitarra y ya es algo indispensable, mío, que no puedo ir a ningún set y que no suene la guitarra. Creo que es lo que más me gusta por el punto de improvisación en directo Caste Music

¿Cómo definiría su estilo musical?

Lo definiría como un house muy apetecible, que le podría entrar a todos los públicos. Es algo que se puede bailar muy fácil, un poco amplio. No me suelo cerrar a un solo género y hacer sesiones de música cerrada, o que son iguales todas las horas, sino que me gusta tocar bastantes palos como afro house, tech house, house más clásico...

¿Cuál diría que es la característica principal de sus sesiones?

Me remitiría a lo sencillo, que es la guitarra. En todos los sets utilizo la guitarra y ya es algo indispensable, mío, que no puedo ir a ningún set y que no suene la guitarra. Creo que es lo que más me gusta por el punto de improvisación en directo. Cuando saco la guitarra es porque lo siento y porque creo que al público le puede dar un extra en directo que, hasta ahora, está funcionando muy bien.

Caste Music @pablopadiin

¿Dónde suelen ser sus sets?

Soy residente de una fiesta que se llama Wake Up y que, normalmente, se hace en la temporada de invierno y de verano. Tenemos los dos grandes festivales de A Coruña de electrónica; uno ya fue, el del parque de Bens.

Y ahora tienen el del puerto, esta semana.

Tenemos lo que es para mí la fecha que más ilusión me hace, un line up con Carl Cox, Chris Liebing... y estamos ahí Isma y yo, que somos los residentes de Wake Up. Tener eso en la ciudad es, para mí, para un chaval de 20 años, es algo muy nuevo y que asombra mucho.

No estoy yendo a Madrid y estoy compartiendo cartel con él: Carl Cox viene a mi ciudad, al puerto, y tenemos el placer de estar ahí con él Caste Music

¿Qué siente al compartir cartel con Carl Cox?

Al principio cuesta creerlo, y más en tu ciudad, que es lo que más me gusta. No estoy yendo a Madrid y estoy compartiendo cartel con él: Carl Cox Viene a mi ciudad, al puerto, y tenemos el placer de estar ahí con él. Es un momento muy especial después de todas las fechas con Wake Up en general.

¿Diría que es uno de sus referentes? ¿En quién se fija para crear?

Sin duda. Normalmente, al hablar de referentes, no me suelo fijar solo en un estilo. Carl Cox tiene un estilo muy diferente al mío y, aún así, sigue siendo de los referentes número uno, simplemente por la historia y por la trayectoria que ha hecho. Carl Cox es el rey y no creo que haya más debate sobre eso.

De cara a estilo o de cara a la musicalidad, podría decirte referentes como Mochakk, no me puede gustar más. Voy buscando referentes en distintos estilos, porque creo que, para buscar una música que te guste a ti, tienes que empaparte de todos los géneros. Te podría decir también Agatha Pher, o incluso guitarristas famosos, porque también me suelo empapar mucho de esa música para crear.

Caste Music @pablopadiin

¿Cuál sería su sueño a nivel profesional?

Uno de mis sueños sería acabar pinchando en un festival que se llama Future Kappa, creo que sería mi top 1 festivales al que asistir en algún momento. Es algo que se apega más a mi estilo y encajaría mejor que en Tomorrowland. Lógicamente, a cualquiera al que le digas de pinchar en Tomorrowland, se le van a poner los ojos llorosos, pero soñaría más con el otro.

¿Qué objetivos se marca a corto y medio plazo?

Sacar música. Es algo que tenía un poco aparcado en esta temporada de verano con tantos bolos en tantos lados. Este invierno sí que me merece más la pena moverme menos y sacar más música, que para mí es totalmente indispensable. Actualmente, a un Dj que no saca su música o pincha su propia música se le cierran las puertas un poco.