El Felicia Pop de Fene (A Coruña) vuelve el 9 y 10 de agosto y rendirá homenaje a Françoise Hardy

El Felicia Pop volverá con su edición número 26 los días 9 y 10 de agosto al parque da Hortiña de Limodre en Fene (A Coruña), y lo hará con un cartel cargado de artistas con el que se rendriá homenaje a la cantante francesa recientemente fallecida Françoise Hardy.

La entidad organizadora ha dado a conocer en las últimas horas el cartel de esta edición, si bien en los últimos días ya habían confirmado a través de sus redes sociales la presencia de artistas como The Tambles, Doctor Explosion, Fruit Tones, La Perra Blanco, Meu, The Blind Crows, Lorre, Boston Babies, Helen and Shanna o Fleur. A ellos se suma Roger e Bernard.

La edición de este año será además especial ya que se dedica a la cantante fracesa que falleció el pasado 11 de junio. Un cartel "cargado de nostalxia e tenrura pola perda dunha artista universal que nos abandonou hai poucas semanas, motivo sobrado para adicarlle o afiche a Francoise Hardy, somos conscientes da modestia do feito, pero non encontramos mellor escenario para a nosa homenaxe", detalla la organización.

También se le dedica a José Ardá, conocido hostelero de la parroquia que falleció la pasada semana, y que era "unha figura imprescindible para entender o Festival e parte da historia da nosa parroquia".