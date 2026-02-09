Galicia Design Week convierte a A Coruña en capital del diseño del 14 al 23 de mayo

Ámbitos como la arquitectura, el audiovisual, el mundo digital y editorial, la fotografía, la gráfica, la ilustración, la moda, el packaging, el sonido o la tipografía volverán a encontrarse en la ciudad herculina el próximo mes de mayo. Galicia Design Week celebrará su sexta edición en A Coruña del 14 al 23 de mayo.

El festival, convertido ya en el gran punto de encuentro del diseño, regresará a las calles y a espacios singulares de la ciudad con el objetivo de visibilizar y acercar a la ciudadanía el papel de un sector clave en los ámbitos cultural, social y empresarial. Durante diez días, la ciudad se transformará en un escaparate vivo de creatividad contemporánea.

La programación incluirá talleres dirigidos a profesionales, visitas de figuras y entidades de referencia nacional e internacional, exposiciones, charlas abiertas al público y presentaciones en primicia de nuevos productos. La música y la gastronomía completarán una agenda que, en esta edición, pondrá especial énfasis en el fortalecimiento del programa profesional, con la intención de consolidar su papel como evento de referencia.

No en vano, Galicia Design Week es, junto con la Barcelona Design Week, el único festival de la península que forma parte de la red internacional World Design Weeks.

En sus cinco ediciones anteriores, el festival ha permitido conocer de cerca el trabajo de destacados profesionales del sector. Por sus talleres y encuentros han pasado nombres como la ilustradora Coco Dávez, el estudio de arquitectura Burr, la productora audiovisual Canada, el director creativo Nacho Padilla o la diseñadora portuguesa Silvia Matias, entre otros muchos.

También han tenido protagonismo figuras gallegas referentes en sus disciplinas, como la ceramista Verónica Moar, la directora de escena Marta Pazos, la cocinera Lucía Freitas, la agencia editorial Desescribir, los diseñadores Cenlitros o el estudio especializado en branding Costa.

En 2026, Galicia Design Week volverá a situar en A Coruña algunos de los proyectos más relevantes del diseño actual, combinando la presencia de profesionales consolidados con el impulso a nuevas generaciones creativas y fomentando el diálogo directo entre la comunidad diseñadora y el público.

El viento, protagonista de la imagen de esta edición

El estudio de diseño Vagrant, con sede en la Ciudad Vieja coruñesa, firma un año más la identidad visual del festival, que evoluciona en cada edición manteniendo siempre Galicia como referencia conceptual.

En esta ocasión, el viento se convierte en el eje central del sistema visual. Inspirado en A Coruña como ciudad del viento, el concepto se expande simbólicamente por todas las provincias, representado a través de halos abstractos que agitan, desdibujan y transforman cada territorio por el que pasan.

Según explican sus directores creativos, Illán Vega y Jacobo Galán, la propuesta busca un lenguaje más sutil y editorial, en el que el movimiento se convierte en metáfora de la transformación y la creatividad.