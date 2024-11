La parka imprescindible de Zara para los días de lluvia en Galicia: está rebajada a 35,99 euros

Los inviernos en Galicia se caracterizan por ser muy húmedos, donde la lluvia es bastante frecuente y las temperaturas pueden llegar a ser muy bajas, dependiendo de la zona concreta en la que te encuentres. Contar con una prenda de abrigo adecuada es toda una necesidad para enfrentar esta época del año. Una buena chaqueta que, además de ayudarte a combatir el frío, tenga resistencia al agua y sea cómoda para su uso diario. En Quincemil hemos encontrado la prenda de Zara perfecta para ti a un precio muy singular.

Como no podía ser de otra forma, la marca del gigante textil, Zara, ha lanzado la parka más bonita y funcional para sobrevivir a esta temporada de otoño-invierno en Galicia. Y lo mejor de todo, ¡está rebajada a 35,99 euros! Así que, si todavía no has encontrado una prenda con estilo que te proteja de la lluvia y el frío, no tardes, porque esta parka de Zara puede agotar sus existencias en cualquier momento.

La parka de Zara rebajada un 39%

La parka con capucha ajustable de Zara es, sin duda, una prenda imprescindible para el otoño-invierno gallego. Gracias a su combinación de funcionalidad y estilo, es la opción ideal para todas aquellas que buscan ir abrigadas para no coger frío sin perder la estética del outfit.

"Chaqueta con capucha ajustable con cordones. Manga larga acabada en trabilla y botón. Bolsillos de plastrón con solapa y botón y de vivo en pecho. Bajo ajustable con cordones. Cierre frontal con cremallera y botones ocultos por solapa" indican en las características de Zara Woman Collection. Veamos qué nos aporta esto.

Su composición de 73% de algodón es una característica que señala la calidad de la prenda, un factor crucial teniendo en cuenta el buen uso que se le puede dar a esta parka en una región como Galicia, en la que los días lluviosos son bastante comunes. La capucha ajustable con cordones le aporta la practicidad óptima con un toque moderno, un detalle pensado para garantizar la protección, evitando su inestabilidad a causa del viento del nordés.

Parka rebajada de Zara con capucha. Zara

Su corte versátil permite combinarla fácilmente con diferentes estilos, desde un look más casual hasta opciones más elegantes.

Las mangas largas de la parka terminan en una práctica trabilla con botón, detalle diferente a otros abrigos de la marca que te permite ajustar las mangas acordes a tu comodidad. Algo similar ofrece su bajo ajustable con cordones, para adaptarse a diferentes siluetas y estilos. Características que hacen de esta parka de Zara una prenda del todo funcional.

Los bolsillos de plastrón con solapa y botón, junto a los de vivo en el pecho, son un ejemplo de estilo y utilidad que aportan un detalle chic y moderno al conjunto de la prenda y que junto a su cierre frontal, una cremallera con botones ocultos por una solapa, te previenen del frío sin dejar de lado el aspecto sofisticado.