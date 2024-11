Obsesión en Galicia por un vestido de Lefties ideal para combinar con botas altas: por 15,99 euros

Las últimas tendencias de moda capturadas en pasarelas incluyen colores neutros como negros, grises, marrones y verdes, así como siluetas oversized que apuestan al máximo por la comodidad. Más allá de adquirir prendas del momento que visten celebrities e influencers del mundo de la moda, tener un buen fondo de armario es esencial para cuando no sabemos qué ponernos, evitando posibles crisis antes de un evento especial.

Los vestidos son una opción perfecta para no complicarnos mucho, ya que no tenemos que pensar si la parte de arriba combina con la de abajo y viceversa. Pueden solucionar un look en cuestión de segundos y solo nos tenemos que preocupar por qué calzado llevar. Ahora en pleno otoño, con las temperaturas tanto máximas como mínimas en descenso, unas botas altas son la elección de muchas.

Un vestido ideal por solo 15,99 euros

La cuenta atrás para la Navidad ya ha comenzando y muchas personas están esperando a finales de noviembre para adquirir algún que otro capricho durante el Black Friday. Hay tiendas donde la espera no merece la pena, ya que tienen prendas a precios muy económicos, por debajo de 20 euros e incluso. Es el caso de un bonito vestido de Lefties, la firma low-cost de Inditex, con referencia 1954/306/681.

El modelo del que hablamos constituye una prenda ideal para lucir este otoño en Galicia. Está confeccionado en un tejido ligero, lo que lo convierte en una opción cómoda para el día a día, incluso en épocas más frías si lo combinamos con más capas y unas botas altas. Está disponible en dos colores (burdeos y negro) y tan solo cuesta 15,99 euros.

Vestido de Lefties.

Lefties es conocida por ser una marca española con prendas a precios accesibles, pero eso no significa que la calidad no sea buena. Nada que ver. Este vestido, con referencia 1954/306/681, cuenta con un corte que permite lucir las piernas de manera elegante, y su vuelo en la parte inferior añade un toque de movimiento que aporta feminidad al look.

Se trata de una prenda muy versátil, perfecta para cualquier ocasión y cualquier época del año. Puedes combinar este vestido con unas deportivas para caminar por la ciudad o con unas botas altas de color negro para tomar un café con amigas e incluso salir de fiesta. Está disponible en talla S, M, L y XL, aunque la talla S en el color burdeos está agotada en web.

El calzado más calentito para este invierno

Calzado con plataforma y pelo sintético de Primark. Ref. 991075347102 Primark

En días fríos es muy importante proteger nuestros pies y para ello, Primark ha lanzado un calzado ideal para cuando las máximas no superan los 10 grados de temperatura. Se trata de un calzado forrado con pelo sintético inspirado en la marca australiana UGG que solo cuesta 11 euros y está disponible en tres tonos: beige, marrón y negro. Con estos zapatos aguantarás largas jornadas de trabajo sin pasar frío.