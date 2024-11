Adiós al paraguas en Galicia: la chaqueta de Decathlon que necesitas y solo cuesta 29,99 euros

El sol nos acompañará las próximas jornadas en Galicia, pero en pleno otoño lo más recomendable es ir con un paraguas en la mano (o en el bolso) porque un chaparrón nos puede sorprender en prácticamente cualquier momento. Pero no siempre es el accesorio más útil en nuestra tierra porque cuando hay temporal de viento lo más probable es que salga volando o acabe con alguna varilla rota.

Shutterstock El nuevo chubasquero de Zara que está arrasando y es perfecto para un día de lluvia en Galicia

Decathlon es una de las tiendas de referencia en ropa deportiva y destaca también por ofrecer gran variedad de accesorios y materiales innovadores. La firma francesa renueva constantemente el catálogo de productos y en los últimos días ha sacado a la venta un invento perfecto para no mojarte ni pasar frío esta temporada que cuesta solo 29,99 euros.

La chaqueta que necesitas este otoño

Chaqueta impermeable. Decathlon

Se trata de una chaqueta impermeable de montaña y trekking que no te querrás quitar en los días de lluvia y frío en Galicia. Todos sabemos que llevar un paraguas no siempre es la opción más práctica y por ello, este bonito chubasquero es la alternativa perfecta al paraguas que no sabías que necesitabas. Es impermeable y su tejido perlante hará que las gotas de agua deslicen sobre el tejido sin absorberla.

La chaqueta, marca Quechua y de color añil desteñido, actúa también como cortavientos y tiene, además, ventilaciones en la parte superior de la espalda para limitar la condensación, así como dos bolsillos delanteros con cremallera en los que podrás guardar el teléfono móvil, los auriculares y las llaves de casa sin tener que preocuparte de que se mojen con la lluvia.

Está disponible en la página web de Decathlon en un amplio abanico de tallas: desde la XS a la XXXL. Para que la chaqueta te pueda durar varias temporadas, la firma francesa aconseja lavarla a máquina a una temperatura máxima de 30 grados y en el caso de meterla en la secadora, no exceder los 60 grados.

Otro chubasquero ideal

Si la chaqueta de Decathlon no te termina de convencer y prefieres un color menos llamativo, Zara tiene un chubasquero precioso en tono beige. Es un básico de armario que dispone de una capucha ajustable con cordones y una cremallera termosellada por la que es prácticamente imposible que traspase el agua. Cuesta 49,99 euros y está arrasando en la web y tiendas del buque insignia de Inditex.