La supermodelo Kate Moss diseñará una colección de fiesta para Zara

Zara confirma su nueva cápsula exclusiva de la mano de Kate Moss. La supermodelo británica ejercerá el papel de diseñadora de la colección de prêt-à-porter y accesorios que verá la luz el 30 de noviembre de 2024.

La supermodelo británica se alía con el gigante textil, esta vez no como imagen de la marca, sino como parte del equipo de diseño. La cápsula estará enfocada a las fiestas navideñas e incluirá piezas elegantes, pero relajadas, combinando cortes clásicos y glamurosos.

"He disfrutado trabajando con Zara en campañas a lo largo de los años y siempre me encantaron sus colaboraciones, así que cuando Marta y yo hablamos por primera vez de este proyecto, me emocioné…" confesaba Kate Moss a los medios al hacerse oficial el anuncio y según ha compartido la sección Magas de EL ESPAÑOL.

Marta Ortega no deja de sorprendernos cada temporada. Ya a principios de octubre apostaba por el diseñador italiano Stefano Pilati para dar vida a su nueva cápsula de ropa para el otoño.

Con ello, para la temporada navideña, Kate Moss nos deslumbrará con esta nueva colección propia para esta época del año en la que no faltarán los brillos ni la elegancia.