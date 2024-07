Cómo maquillarte este verano en A Coruña para que ni el calor ni la arena lo estropeen

Son innumerables las razones por las que una decide bajar con maquillaje a la playa o a la piscina. Hay quienes tienen claro que jamás lo llevarían y hay quienes, por diferentes motivos, deciden llevar una base o una máscara de pestañas. O todo a la vez.

Para aquellos que piensan que no es posible maquillarse para estar cerca del agua con un resultado natural –el objetivo es que parezca que nos vas maquillada– va este artículo, que pretende ser una breve guía para lucir una buena cara estas vacaciones y que ni el calor ni la arena estropeen tu maquillaje.

Maquillaje. Rhode

Que las altas temperaturas no se llevan bien con algunos cosméticos es un hecho innegable. Si no se escogen bien los productos, el calor y la humedad de los ambientes de costa pueden propiciar que los cosméticos no se mantengan en su sitio y que las bases o las máscaras de pestañas en las que confiamos el resto del año reaccionen de otra manera.

Un maquillaje para la playa no es tan diferente del día a día, por ello, preparar la piel es fundamental. Limpiarla antes de la rutina es condición innegociable para que el maquillaje luzca bonito y natural, pero también para que aguante durante toda la jornada. Utilizar un sérum de vitamina C antes de la hidratante no solo aportará luminosidad, sino que potenciará los efectos del protector solar. Apuesta por un SPF hidratante para pasar directamente del sérum a la protección solar y así evitar más capas de las necesarias.

Crema de sol. Isdin

Una crema de protección solar con color es la mejor opción para prescindir de la base de maquillaje porque, además de mantener tu piel protegida frente a los rayos solares, te ayudará a unificar el tono, disimular manchas e imperfecciones y aportará ese 'efecto buena cara' tan deseado al instante. El resultado será una versión mejorada de tu piel sin que se note.

Si quieres añadir un extra de luminosidad, un iluminador 'efecto mojado' en zonas específicas (labios, párpados y pómulos), puede aportar un toque jugoso al rostro. Ojo, es importante que elijamos productos sin perfumes ya que con la exposición solar podrían favorecer la aparición de manchas.

Máscara de pestañas. Benefit

Esencial para dar vida y alma a nuestra mirada, la máscara de pestañas que se use en verano tiene que tener una fórmula resistente al agua. Las fórmulas waterproof son cien por cien fiables y no necesitaremos ni lápiz de ojos ni sombras para aportar ese plus de intensidad y expresividad al rostro. Una buena opción es elegir máscaras de pestañas marrones, ya que aportan una tonalidad menos agresiva que el resto pero manteniendo el mismo efecto favorecedor.

Bálsamo labial. Ole Henriksen

En cuanto a los labios, los tonos nude, rosa o melocotón pasarán más desapercibidos. La apuesta del verano es usar un bálsamo labial ultrahidratante con un toque de color para conseguir unos labios jugosos, con volumen y de aspecto fresco. Tendrás que retocártelos después del baño, pero no es un problema en el caso de productos como bálsamos o brillos porque su aplicación resulta mucho más rápida y sencilla que la de un labial tradicional.

Para el colorete, el tint blush será un aliado infalible en estas situaciones gracias a lo sencillo que es aplicarlo y el efecto tan apetecible y natural que deja en el rostro. Lo que más nos gusta en su versatilidad y lo fácil que se adapta e impregna la piel, lo que los hace ideales para la temporada de playa.

Un producto clave en la rutina de maquillaje del verano. Benefit

¿Lo mejor? Aporta un perfecto 3 en, pues lo puedes utilizar como colorete, sombra y labial. En los labios, deja un efecto de boca mordida súper natural, mientras que en las mejillas aporta un efecto de rubor natural, dándole un toque de color al rostro muy favorecedor. Por último, al aplicarlo como sombra en los párpados aporta un color sutil y original que dura todo el día.