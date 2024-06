Todo lo que debes saber para salir de viaje con mascotas desde A Coruña este verano

El verano es la época de desplazamientos por excelencia y son muchas las personas que saldrán de viaje durante los meses de julio y agosto. La preparación para un viaje siempre requiere de cierta organización, y mucho más en caso de que se tengan mascotas. Ya sea dentro o fuera de España, en coche o en avión, para viajar con un animal es necesario tener en cuenta algunas claves para que la experiencia sea satisfactoria para humanos y peludos.

Las vacaciones son un momento de descanso y relajación, pero a veces pueden verse estropeadas por incidentes que en muchos casos se pueden prevenir. En el caso de los viajes con mascotas es aún más importante prestar atención a algunos puntos antes de salir de casa. Por ejemplo, durante los desplazamientos es recomendable llevar encima la documentación del animal, prestando atención a los requisitos de los distintos países si se piensa salir fuera.

También es aconsejable realizar una visita previa al veterinario para informarle del destino que se piensa visitar y saber si es necesario ponerle al animal alguna vacuna extra, también en el caso de los viajes a otras comunidades autónomas, ya que hay lugares en los que habitan parásitos que son menos comunes en Galicia y que pueden afectar a su salud.

Finalmente, para viajar en coche, avión o tren, hay que informarse con antelación de las medidas requeridas para ir con animales en cada medio de transporte. A todo ello se suman algunos pequeños consejos extra para su bienestar.

Viajes en coche, tren y avión

Documentación de la mascota

Siempre que se salga de viaje en coche la DGT recomienda llevar la documentación de la mascota a mano: la cartilla sanitaria, la placa censal, el chip identificativo y el seguro de responsabilidad civil y licencia administrativa si así fuera necesario. Tener esta documentación podrá venir bien en caso de que surja cualquier problema con el animal o en caso de que sea necesario llevarlo al veterinario. Si el viaje se realiza fuera de España, además habrá que llevar el pasaporte del animal y algunas vacunas o certificados sanitarios en el caso de ir a determinados países.

Vacunas al día

A la hora de viajar es importante conocer las características del lugar del destino e informarse de si es necesario poner a la mascota alguna vacuna extra para prevenir contagios de enfermedades. El veterinario Juan Barro de la clínica El Arca en A Coruña recordaba que siempre hay que consultar al veterinario antes de salir de viaje con un animal, incluso si son desplazamientos dentro de España, ya que hay patógenos que están más presentes en algunas zonas de la península que en otras.

Ponía el ejemplo de la leishmania, que está más presente en zonas del Levante, como Valencia, por lo que si se piensa pasar una temporada en la costa mediterránea "tienes que ir con una vacuna para la leishmania y con unas pipetas o collares repelentes de mosquitos para que no le pique el mosquito que transmite la enfermedad".

En caso de viajar fuera de España además será necesario contar con la vacuna de la rabia y contra otras enfermedades dependiendo del país.

Viajes fuera de España

Para realizar viajes al extranjero con animales hay que tener en cuenta varias cuestiones. En caso de viajes dentro de la Unión Europea, la mascota deberá estar identificada con un microchip (o tatuaje si éste se hizo antes del 03/07/2011 y siempre que este continúe legible). Además, deberá estar vacunada frente a la rabia con una vacuna válida en el momento de realizar el viaje.

También deberá disponer de un pasaporte europeo que permita el movimiento de animales de compañía. Y en el caso de viajes a Irlanda, Malta o Finlandia, además deberá tratarse a los perros contra la E. multilocularis entre 24 y 120 horas antes de llegar al país.

En caso de viajar a países fuera de la Unión Europea la mascota deberá cumplir con los requisitos exigidos por el país de destino y a la hora de regresar a España deberá cumplir con los citados anteriormente (microchip o tatuaje, pasaporte y vacuna de la rabia) y, además, si se procede de un país con riesgo de rabia no listado en el Anexo II del Reglamento 577/2013, deberá ir acompañada de un test de anticuerpos frente a rabia realizado por un laboratorio oficial.

Viajes en avión

En el caso de los viajes en avión, Aena detalla que la mascota puede ir en cabina "siempre que no supere un peso y dimensiones determinadas y que vaya en un trasportín bien acondicionado", en caso contrario deberá ir "facturada en la bodega del avión, en un habitáculo adecuado y acondicionado para tal fin". En cualquier caso habrá que notificárselo a la aerolínea con antelación y consultar sus requisitos.

Además, habrá que tener en cuenta todo lo relativo a documentación y vacunación en caso de que se trate de viajes al extranjero.

Viajes en tren



En trenes AVE, AVE Internacional entre España y Francia y Larga Distancia, Renfe permite viajar con una mascota por persona siempre que se trate de "pequeños animales de compañía como perros, gatos, hurones, hámsteres, cobayas, conejos y aves no de corral" que no pesen más de 10 kilos.

Las mascotas deberán viajar con su propio billete de mascota y no ocupar plaza y deberán ir "en su jaula o transportín, de medidas máximas 60x35x35 cm, o sin transportín por 35 euros en aquellos trenes que tengan plazas preestablecidas para perros de hasta 40 kilos".

Consejos para viajar en coche

Si el viaje que se va a realizar es en coche hay que tener en cuenta algunas pautas para hacerle más llevadera la experiencia al animal y también para salvaguardar su seguridad. Para empezar, la DGT recuerda que no se debe llevar a los animales sueltos en el habitáculo, ya que pueden causar distracciones al conductor/a y, en caso de accidente, podrían salir despedidos. En ese sentido, recomienda usar un separador entre la zona de conducción y los asientos traseros y llevar al animal sujeto con algún sistema de retención.

En el caso los gatos que van dentro de un transportín, la veterinaria Gael Contreras de la Clínica Felina Vigo, aconsejaba elegir uno rígido para mayor confort. Además, compartía algunos trucos como dejar el transportín a la vista durante las semanas previas al viaje para que el gato se familiarice con él, y poner dentro su manta habitual, así como una chuche o juguete que le haga sentirse más seguro. También se puede hacer uso de feromonas felinas a la venta en clínicas veterinarias que le aporten un plus más de relajación.

Durante el viaje, Contreras aconsejaba tapar el transportín para que el gato vaya a oscuras y no se sobreestimule, así como conducir de forma relajada y sin música o música a bajo volumen. La DGT recomienda asimismo parar cada pocas horas y evitar darles de comer o beber en las horas previas al viaje si la mascota tiene tendencia a marearse, para evitar vómitos.

Un gato junto a una maleta Shutterstock

Cuidado con el calor

El calor puede ser una amenaza para la salud de las mascotas durante los meses de verano, pero es un riesgo que se puede reducir si se siguen unas recomendaciones sencillas. Para empezar, el veterinario Juan Barro explicaba que hay que prestar algo más atención a la hidratación y recomendaba llevar siempre una botella de agua cuando se salga a pasear, con la que se les puede dar de beber y mojarles el pelaje. También aconsejaba evitar salir a dar esos paseos durante las horas más calurosas del día, así como intentar buscar la sombra.

Para el interior de las viviendas proponía el uso de unas colchonetas que se enfrían cuando entran en contacto con el peso del animal. Un buen recurso también para utilizar si se viaja con ellos a lugares más calurosos.

Con todo, lo más importante para el especialista es "no dejarlos nunca solos en el coche", ya que "todos los años tenemos muertes de perros que quedan en los coches". Así, subrayaba que no se les debe dejar solos ni siquiera durante unos minutos, tampoco con las ventanillas abiertas, ya que la temperatura del coche puede elevarse en cuestión de minutos y resultar fatal.

Cómo prevenir las garrapatas

Otra amenaza habitual para la salud de los animales son las picaduras de garrapatas. Un riesgo que aumenta en verano ya que es una época en la que se suele pasar más tiempo en exteriores y en zonas de naturaleza y maleza, donde habitan estos parásitos. El educador canino Octavio Villazala, explicaba que pueden pasar años aletargadas encima de un helecho hasta que pasa un perro sobre el que saltan.

Así, la prevención para evitarlas es fundamental. Los dueños deben darles una pastilla mensual a sus perros y hacerles unos baños mensuales o bimensuales según la raza, así como evitar meterlos en cenagales o zonas en las que haya mosquitos o helechos secos en verano. A todo ello, Villazala añadía recomendaciones como revisar al perro una vez llega del paseo y meterlo en agua dulce tras llegar de la playa, ya que el salitre hace que la piel se ponga "más pobre" y facilita el agarre de las garrapatas.

Los seres humanos también debemos protegernos de ellas, ya que su picadura puede ser fuente contagio de infecciones graves como la enfermedad de Lyme. Para evitarlas, se aconseja usar siempre pantalón y manga larga y calzado cerrado si se va a caminar por zonas de vegetación frondosa, especialmente si es una zona donde haya ganado. También se puede rociar un repelente especial sobre las prendas y, al llegar a casa, es recomendable revisar todo el cuerpo para detectar posibles garrapatas.

Un perro disfruta del campo Shutterstock

Última opción: hoteles para mascotas

Finalmente, para quien vaya a salir de viaje pero no pueda llevar consigo a su mascota, en A Coruña existen numerosos centros que ofrecen servicio de hotel y residencia para perros, y también para gatos e incluso para animales exóticos, donde los animales están cuidados y atendidos durante el tiempo que dure la estancia.

Uno de ellos es Mi segunda caseta, una residencia canina con más de seis años de trayectoria que se encuentra en un entorno natural único, en plena Reserva de la Biosfera. Las instalaciones disponen de más de 5.000 m2 en la naturaleza, con habitaciones individuales que disponen de patio exterior privado con zona cubierta y bebedero automático con circulación continua.

También O lar do can, en Oleiros (A Coruña) cuenta con hotel para perros (O meu lar), que también permite la estancia de otras mascotas (Amigos do lar). La residencia dispone de 21 habitaciones totalmente equipadas que buscan "el bienestar de cada uno", atendiendo las "necesidades individuales" de los perros, que permanecen todo el tiempo sueltos y bajo supervisión permanente.

Montegatto es otra opción cerca de A Coruña. El espacio cuenta con más de 30.000 metros cuadrados forman este hotel en el que los canes pueden disfrutar de una de sus 18 suits de lujo, con televisión, hilo musical y aire acondicionado, entre otros servicios a los que se suma un área verde con robles. Los canes tienen aquí tres o cuatro paseos diarios que se pueden convertir en una jornada completa al aire libre si hace buen tiempo, mientras que los cachorros pueden entrar en la pista cognitiva.

En la propia ciudad se encuentra además el hotel canino Obradoiro, el primero que abrió en la ciudad, y que cuenta con 2.300 metros de jardín. Los canes tienen acceso a una terraza a la que pueden salir para relajarse cuando están en la habitación. Además, disfrutan en estas instalaciones de su propia estancia con camas con somier, colchón y mantas, así como con un bebedero de agua automático y comedero.