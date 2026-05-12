Cocinando Santiago regresa con la cocina fusión del restaurante Benedita Elisa

El próximo martes, 19 de mayo, el Mercado de Boanerges será de nuevo el escenario para la nueva sesión del programa 'Cocinando Santiago' que esta vez contará con la participación de los chefs Carlos Ínsua y Brisa Medina, al frente de las cocinas del restaurante Benedita Elisa, en la Praza do Matadoiro.

Ya es posible reservar plazas para asistir a la tercera edición del evento que dará comienzo a las 20:00 horas con la elaboración en directo de Croquetón de cochinillo y anguila ahumada, y Tostada de aguachile de trucha asalmonada y salsa macha.

"El primero será un croquetón grande de cochinillo de porco celta, bien cremoso, con un tartar por encima de anguila ahumada aliñado con salsa ponzu" explican sus creadores. Mientras tanto, la segunda propuesta, será "una tortilla de maíz frita que utilizaremos de base para ponerle encima el sashimi de trucha asalmonada, para acompañarlo con un aguachile cremoso de aguacate y salsa macha, que es una salsa mexicana a base de cacahuete, sésamo y chiles secos".

El menú se completará con las aportaciones de Pablo Pizarro, quien en esta ocasión presentará un Tiradito de lubina, aji amarillo y aguacate brasa, y un Bonito con jugo de ensalada y toffee de cherrys, sumando así nuevas elaboraciones a la propuesta de los chefs invitados en esta sesión, y que completarán la carta habitual del mercado.

Como incentivo adicional, en colaboración con la cadena Alda Hoteles, cada tapa incluirá un número de participación en el sorteo de una noche de hotel para dos personas en cualquiera de los 90 establecimientos que la compañía posee en España.

El premio será entregado durante la celebración del propio evento, sumándose a los ya entregados en las dos sesiones anteriores.