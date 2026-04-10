Gonzalo Pose homenajea sus orígenes italo-argentinos en la próxima sesión de ‘Cocinando Santiago’

El chef de Flaco cocinará en directo el día 16 en el Mercado Boanerges empanadillas criollas y lasaña frita “para comer con las manos”, siguiendo el concepto de su restaurante. A su propuesta culinaria se sumarán las elaboraciones del chef Pablo Pizarro

El Mercado Boanerges propone para este mes de abril al cocinero Gonzalo Pose, alma mater de Argentinos Casual Food, en A Estrada, y Flaco, con un Solete en la Guía Repsol (Concepción Arenal), como protagonista de la segunda sesión del ciclo ‘Cocinando Santiago’, que se celebrará el próximo jueves 16, a las 20:00 horas.

El conocido cocinero, autor de algunas de las mejores hamburguesas del panorama nacional como ‘Old School 1980’ (Mejor Hamburguesa de España 2025) o ‘Flaquita’, que se llevó en marzo el segundo premio en el Best Burguer Spain, llevará al mercado de O Castiñeiriño dos propuestas muy diferentes, una Empanadilla criolla y una Lasaña frita.

El motivo no es otro que "mostrar una cocina que tiene que ver con mis raíces italo-argentinas, que también está muy presente en la carta de nuestro primer local, y con el mismo concepto, que no es otro que el de ofrecer platos para comer con las manos", explica Gonzalo, convencido de que "van a sorprender mucho por su autenticidad".

El chef, que pertenece a una familia con larga tradición en la hostelería, recuerda que la propuesta de Flaco se basa en "la sencillez y el buen producto".

A las propuestas de Gonzalo Pose se sumarán las del equipo de cocina del propio Mercado Boanerges, liderado por el chef Pablo Pizarro, que el próximo jueves 16 preparará unas Lentejas de curry verde y bacalao, y una Empanadilla de zorza y queso San Simón.

Todas ellas completarán mañana la carta del Boanerges, en una sesión pensada para disfrutar de la cocina local compostelana, "hecha entre amigos y para amigos", tal y como señaló en la presentación el responsable de Desarrollo de Negocio, Adrián Acevedo.

Se trata, en definitiva, de una experiencia culinaria en directo y muy urbana, para la que ya están abiertas las reservas y que supone la segunda experiencia en el mercado del chef Gonzalo Pose, donde el año pasado sorprendió con su Bocata de ostras fritas y sus Tacos de carrillera ahumada estilo Texas.

Además, a la cocina de autor en vivo de los dos chefs y el buen ambiente, se sumará el día 16 el segundo sorteo de una noche de hotel para 2 personas en cualquier alojamiento de la cadena Alda Hotels, que cuenta con cerca de un centenar de establecimientos en su portfolio, repartidos por ocho comunidades autónomas.

‘Cocinando Santiago’ es una iniciativa del Mercado Boanerges para mostrar lo mejor de la cocina compostelana a través de 9 chefs, entre los que se encuentran Alberto Lareo, de Maina; Brisa Medina y Carlos Ínsua, de Benedita Elisa; Tomás Rubio, de A Viaxe; Andrés Medina, de Gaio; Víctor Lobejón, de Anaco; Gonzalo Pose, de Argentinos Casual Food y Flaco; Pablo Pizarro, de Boanerges, y Iago Pazos, de Abastos 2.0, que inauguró el programa con su sesión el pasado mes de marzo.