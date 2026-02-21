Sonia García, de criarse en un bar cerca de Santiago al pódium de las mejores camareras de España: "Soy de las más jóvenes"

"Me crié en un bar", contesta Sonia a la pregunta de su primer encuentro con la hostelería. A los ocho años, sus padres cogieron el primer bar "y ya me empezó a gustar", confiesa la joven de Teo. Así, cuando había muchos clientes en el bar familiar, Sonia, junto con sus dos hermanos que también están en el mundo de la hostelería, echaban una mano "y le acabas cogiendo el gusanillo". En marzo competirá en Barcelona en el concurso Camarero del Año 2025-2026 para el que se lleva preparando desde la cuna.

"Al final te acababa gustando o lo acababas odiando. A mí me acabó gustando", confiesa Sonia sobre el mundo de la hostelería. Tanto le gustó que no dudó en seguir formándose, así comenzó en el CIFP Compostela haciendo el ciclo medio de Servicios de Restauración, donde fue su primer flechazo con la coctelería.

Explica Sonia que un profesor de Hostelería les había comentado de grabar un vídeo de un cóctel de autor para un concurso, "dije: grabar un vídeo, malo será". Gracias a ese vídeo, y al talento de Sonia, pasó a la final del Campeonato de Coctelería de Madrid, "y fue cuando le cogí el gustillo". "Empecé por un vídeo así de tontería", bromea Sonia quien trabaja en El Estudio, en Santiago de Compostela.

Sonia, que empezó por un vídeo en el mundo de la coctelería, ya es una de las mejores de España

"Los profesores te ayudan y te incitan, ven que hay ganas y están detrás animándote a que participes en concursos", señala la coctelera sobre la importancia del profesorado del centro, "gracias a ellos me abrieron las puertas de hacer prácticas y acabé trabajando en el Hostal de los Reyes Católicos, que fue un buen punto de inicio"

"Trabajaba en hostelería, pero era una hostelería familiar. Pasar a un hotel de los más renombrados a nivel Galicia y España, un grande histórico, sí que te ayuda" y añade que "en el CIFP Compostela hay muchos buenos profesores, si ven que tienes ganas, te facilitan y te enseñan todo lo que saben para que tú salgas lo más formada posible".

Del Congreso Nacional de Coctelería a la final de Camarera del Año

En noviembre del año pasado viajó hasta Palma de Mallorca para participar en el LXX Congreso Nacional de Coctelería, tras conseguirlo por haber quedado primera en el Campeonato de Coctelería Gallega. Acompañada de la lalinense María Vilas, quedaron terceras y, además, Sonia fue la única de los 52 concursantes en ser clasificada en todas las pruebas, también el speed challenge para finalistas.

Sonia García en el Congreso nacional de Coctelería Cedida

Sonia llevaba varios años yendo como acompañante de las personas que iban a participar, quedándose siempre en las puertas del Campeonato de Coctelería Gallego. "Me presenté cuatro veces: el primer año nada y los otros años, el segundo quedé segunda, el tercero quedé tercera y a la cuarta fue la vencida, cuando gané y pude ir a representar a Galicia al nacional", explica.

De la mano de su amigo de Lalín, Javier Garcí, se preparó para el concurso. Javier, que trabaja en La Robleda, fue varias veces campeón gallego y el primer gallego en ganar el Campeonato de España de Coctelería. "Íbamos a Lalín y nos pasábamos los lunes practicando, haciendo el cóctel y el speed challenge", escogió a Javier "como coach" y lo resume como "buen mentor" pero "mejor persona".

Sobre el campeonato comenta "fue un momento bastante crucial porque éramos dos chicas, dos gallegas, y conseguir un tercer puesto como mejor equipo de España fue la bomba. Llevábamos muchos años peleando". Fue, además, un reconocimiento a todo el trabajo y esfuerzo de ambas, "son horas y horas de preparación previas para cuatro días que estás concursando, mucha gente no lo ve y piensa que es llegar allí y ya está. Hay mucho trabajo detrás, muchas horas de estudio y salió bien, estoy muy contenta".

El 26 de marzo viajará hasta Barcelona para participar, junto con otros cinco profesionales, en la final de Camarero del Año. La prueba está dividida en dos partes: el bloque de sala y el bloque de barra. El primero consiste en montaje de mesa, recibimiento de clientes, venta de un menú, servicio de vino y elaboración de un plato frío a la vista del cliente. En la parte de barra estaría el tiraje de cerveza, la parte de coctelería (donde tiene que hacer un trago corto y otro largo) y finalizarían con la elaboración de cinco espressos, cinco capuccinos y cinco cócteles con café.

Sonia aclara que se ve "con muchas ganas" y que "voy con todo, todo lo que yo pueda preparar lo voy a llevar lo máximo posible preparado". "El tema de valoración de los jueces ya es algo que no controlamos, pero lo que yo pueda llevar hecho lo voy a llevar hecho", dice confiada Sonia.

Sonia García preparando uno de sus cócteles Cedida

Como quien dice, lleva preparando este concurso desde que pequeña, cuando la Sonia de ocho años ayudaba en el bar familiar. "Soy de las más jóvenes en la final, pero cuento con esa ayuda, porque hay muchos que llevan años en el sector, yo estoy en una hostelería familiar, esa parte más sentimental, que ellos quizás no tienen", comenta.

Aunque no puede decir nada de cómo serán los cócteles de la final, confiesa que se inspira "en recuerdos, en personas". Los que preparará en la final, algunos estarán inspirados en su padre; otro en Javier García, "porque es un pilar bastante fundamental"; y otro en "un profesor, quizá el culpable de que me guste la coctelería".

"Va también en los profesores y los docentes, todo el equipo del CIFP Compostela, que están detrás ayudando en todo lo que pueden. Quizás darles el reconocimiento que se merecen; sin su apoyo y su ayuda tampoco podría estar yo allí", comenta Sonia.

A largo plazo, Sonia se está preparando para ser profesora de Servicios en restauración, y buscar a jóvenes promesas como ella para sacar lo mejor de ellos, como hicieron sus profesoras con ella misma.

Aunque todavía hay que esperar y aclara que está "muy contenta" en El Estudio, "son un gran apoyo y una gran familia". En el bar los clientes "están a tope animando" a Sonia, "tengo muchas velas en la Catedral", bromea.

A raíz de los campeonatos, una vez al mes realizan en el local "tarde de coctelería" donde enseñan a los clientes, "que tanto pedían que hiciéramos una noche de cócteles", el arte de Sonia. Este jueves realizaron la tercera edición, previo a que Sonia viaje hasta Barcelona para participar en la gran final, "por lo menos quedar contentos y dejar El Estudio en un buen lugar", menciona.