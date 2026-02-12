Mercado Boanerges se consolida como espacio para eventos y experiencias gastronómicas en Santiago

El mercado gastronómico compostelano refuerza su posicionamiento como enclave versátil para eventos empresariales, sociales y turísticos, combinando gastronomía, diseño de experiencias a medida y espacios singulares en el corazón de la ciudad

En un contexto en el que las marcas y organizaciones buscan espacios que trasciendan lo convencional y aporten valor experiencial a sus encuentros, Mercado Boanerges se consolida como uno de los grandes referentes en la organización de eventos en Santiago de Compostela, ofreciendo un concepto que une gastronomía, cultura, diseño de espacios y personalización integral.

Con una propuesta flexible y adaptable, Boanerges acoge desde reuniones corporativas, formaciones y presentaciones de producto, hasta catas, showcookings, ruedas de prensa, rodajes y celebraciones sociales. Cada evento se concibe como una experiencia a medida, diseñada por un equipo especializado que acompaña al cliente en todo el proceso creativo y organizativo, cuidando cada detalle para que el resultado refleje la identidad y los objetivos de cada marca o anfitrión.

La confianza depositada por reconocidas agencias como American Express o MT Global y compañías de primer nivel como Coca-Cola Europacific Partners, La Roche-Posay, Banco Santander, BBVA o Indiba refuerza el posicionamiento de Mercado Boanerges como un socio estratégico para la celebración de eventos en Galicia, capaz de ofrecer entornos profesionales, hospitalidad de alto nivel y una propuesta gastronómica con identidad propia.

Espacios que se adaptan a cada formato y necesidad

Mercado Boanerges dispone de distintos espacios que permiten configurar eventos de muy diversa escala y naturaleza:

Mercado : Planta baja | 630 m² interiores y 120 m² de terraza exterior. Capacidad para 120 personas sentadas o 280 de pie. Ideal para comidas, cenas, cócteles, showcookings y experiencias de mercado gastronómico.

CEO da Boca : Primera planta | 120 m² interiores y 120 m² de terraza interior. Capacidad para 110 personas sentadas. Orientado a reuniones de empresa, formaciones y eventos sociales como bodas, cumpleaños y celebraciones privadas.

Boavoa: Primera planta | 80 m² interiores y 120 m² de terraza interior. Capacidad para 150 personas de pie. Pensado para cócteles, dinámicas de team building, catas y maridajes.

Esta versatilidad permite a Boanerges acoger tanto encuentros íntimos como eventos de mayor envergadura, siempre con un enfoque que prioriza la calidad del servicio, la coherencia estética y la experiencia del asistente.

"Entendemos cada evento como una oportunidad para contar una historia y crear un recuerdo. Nuestro equipo trabaja mano a mano con empresas, agencias y particulares para diseñar experiencias que conecten con las personas a través de la gastronomía, el espacio y el cuidado por los detalles", señala Adrián Acevedo, Responsable de Desarrollo de Negocio de Mercado Boanerges.

Con una tipología de eventos que abarca desde eventos corporativos, presentaciones de producto y ruedas de prensa, hasta talleres, showcookings, rodajes, sesiones fotográficas y celebraciones sociales, Mercado Boanerges se posiciona como un punto de encuentro entre el mundo empresarial, el turismo y la cultura gastronómica.

Más allá de ser un espacio, Boanerges propone una forma de vivir los eventos: cercana, profesional y con identidad, pensada para quienes buscan que cada encuentro tenga sentido, estilo y proyección.