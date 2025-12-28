En este restaurante de Santiago es posible comer una auténtica tortilla de Betanzos

Hace cuatro años, Cristina abría en el número 42 de la rúa Nova, en la zona vieja de Santiago de Compostela, el restaurante Las Betanceiras, donde la tortilla de Betanzos, de donde es ella y parte de su familia, es la gran protagonista.

Cristina dejó su trabajo como inspectora sancionadora alimentaria para la Consellería de Sanidade para abrir este local. "Era la más dura de todos, me llamaban Chicote", bromea Cristina. Por lo que la limpieza en su local es también importante. De esa parte, Cristina explica que su hija Ana, "mi otro yo", le echa una mano, tanto en la limpieza como en el local. "Cuando Ana coge el relevo, limpia todo y entonces yo llego al día siguiente, está todo impecable, es una gozada".

Interior del local Quincemil

Cristina comenta que quien le enseñó a hacer la auténtica tortilla de Betanzos fueron sus abuelas, "a pelar, a hacer la patata finita, a cortarla, una y otra a hacer la tortilla". De hecho, para ella, la "tortilla más rica" que tomó en su vida fue por parte de su abuela. La saga, y receta familiar, fue finalista en el Campeonato de España de Tortilla de Patatas en el año 2023, "la que llevé, chicharrones de queso de tetilla, el número dos dijo que sabía a Dios", rememora la dueña.

En un fin de semana puede utilizar hasta 40 hueveras para hacer las tortillas, huevos frescos donde la subida de sus precios no ha perjudicado en el precio de la carta de las tortilla del local, "no le toqué al precio, valoro mis tortillas y nunca nadie me puso pegas por el dinero".

Tortilla de Betanzos en Las Betanceiras Cedida

En Las Betanceiras podemos degustar diferentes tipos de tortilla, como la de Betanzos, la española, y luego 'la de Cris', un poco más hecha que la de Betanzos. Pero también otros platos como el pulpo, croquetas de chipirones, tablas de embutidos y ensaladas como la Salomé, nombre dado por su abuela, "era cubana, entonces es aguacate y mango, rulo de cabra y nueces"; o una nueva que empezó a hacer hace poco de persa, burrata, kiwi y paleta ibérica.

Es, además, un local petfriendly donde los peludos son más que bienvenidos y queridos por Cristina, "los quiero a morir".

Por este restaurante han pasado cientos de personas, vecinos, peregrinos y hasta gente más famosa, como Los Morancos o Miguel Ángel Silvestre. En un futuro, Cristina ya se plantea abrir hasta cinco locales, repartidos tanto en Santiago como en Betanzos. "Mi madre heredó la joyería de mi tía, joyería Rico, que está en el centro del pueblo de Betanzos, una situación privilegiada".