La Pepita reabre en Santiago más fuerte que nunca con nuevas propuestas y espíritu renovado

Tras el siniestro sufrido hace unas semanas, el restaurante está de vuelta con una carta que promete no dejar indiferente a nadie

Contenido patrocinado

La Pepita Santiago vuelve a abrir sus puertas y lo hace en tiempo récord. Tras el siniestro sufrido semanas atrás, el icónico local del centro compostelano ha completado una reconstrucción exprés gracias al esfuerzo incansable de todo su equipo y al compromiso ejemplar de sus proveedores, que trabajaron sin descanso para que la reapertura fuese una realidad antes de Navidad. Y así lo ha sido.

"Ha sido un reto enorme, pero también una muestra de unidad y cariño hacia este proyecto. Volvemos más fuertes que nunca" Responsables de La Pepita Santiago

Y muestra de ese espíritu optimista y trabajador, el equipo de La Pepita Santiago no solo resurge de las cenizas con mejor cara que nunca, sino que además ha "aprovechado" este suceso para realizar una renovación gastronómica y proponer un sinfín de novedades en su carta que ya están despertando expectación entre los habituales de La Pepita: Patatas Tejanas, en su versión clásica o bravas, croquetas caseras de carbonara, boletus o mejillón, irresistibles alitas estilo Búfalo, sus nuevos y sorprendentes Guanajuatos, y un crumble de manzana recién horneado que invita a cerrar los ojos y disfrutar. Y esto es solo el principio.

Otra de las grandes incorporaciones será la Korean Crush, una burger creada especialmente para estas fechas y elaborada con langostino crujiente, pisto de verduras, salsa remoulade, wakame y sésamo. Una propuesta sorprendente, vibrante y llena de sabor, pensada para celebrar la Navidad de una manera diferente, atrevida y deliciosamente inesperada.

Korean crush. Cedida

Por supuesto, en la carta de hamburguesas se mantienen los grandes éxitos de siempre Pepita Rianxeira, Sorrentina, Reilly, Chaparrita, Dixie, Smoky... junto a la impresionante Supreme, nuestras increíbles Smash de ternera gallegaa y un amplio abanico de burgers de buey, pollo, cerdo ibérico, opciones veggie, veganas y propuestas de pescado, que se pueden acompañar con patatas finas, rústicas, tejanas o yuca frita, además de una amplia selección de entrantes, salsas y seis postres caseros.

La Pepita sigue aquí

A pesar del golpe sufrido, La Pepita Santiago demuestra que sigue siendo un referente gastronómico de la ciudad. La reapertura no es solo un regreso: es un renacer con más energía, más ilusión y más sabor.

"Volvemos para seguir siendo ese punto de encuentro de tantas familias, amigos y turistas", afirman los responsables, "Volvemos para celebrar, para compartir y para disfrutar alrededor de las mejores burgers".