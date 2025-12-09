Abre en Santiago 'El Dieciocho', un mercado gastronómico con una tasca y tres restaurantes el_dieci0cho

Este miércoles, 10 de diciembre, el centro comercial Área Central expandirá su oferta gastronómica con la apertura de El Dieciocho, un pequeño mercado gastronómico en el que se podrá disfrutar de una tasca tradicional y con tres restaurantes independientes.

El local contará con las premiadas Carnivan Burguer (Mejor Hamburguesería de España 2025) y Oura, antes Cruel Pizza (Mejor Pizzería Independiente de España 2024 y 2025 y Pizzería Excelente de Europa 2024 por 50Top Pizza). También contará con un restaurante de cocina peruana fusión y una tasca "con un producto gourmet que dará mucho que hablar", cuenta Julio Gómez, quien está detrás de esta apertura y de la marca de Oura.

"Poner Galicia en el mapa"

Oura nace de Cruel Pizza, una pizzería contemporánea catalana con productos locales y de cercanía. "Nuestra idea era reinterpretar los clásicos llevándolos a nuestro territorio, mezclarnos con propuestas atrevidas y combinaciones poco habituales", explica Julio.

Desde Cataluña han aterrizado en Santiago de Compostela con el proyecto Oura donde quieren replicar el mismo espíritu de la marcada, pero adaptado a un escenario gallego.

"Nuestro objetivo es poner a Galicia en el mapa, llevar la pizza gastronómica gallega al siguiente nivel y representar la riqueza del territorio sin recurrir a los clichés fáciles de feria", comenta Julio quien también explica que huirán de meter grelos, churrasco o pimientos "por obligación". "Galicia es mucho más que sus tópicos", menciona.

Su objetivo principal, comenta Julio, es recuperar y dignificar la despensa de Galicia, presentándola "sobre una pizza con técnica, cocina y mucho respeto detrás".

"Colaboraremos con pequeños productores, agricultores, empresas locales y pequeños comercios. Además, cada mes lanzaremos una pizza especial creada junto a un chef invitado, siempre aprovechando el producto de temporada y su cocina, acercando así la pizza a otros terrenos", añade Julio.

En su carta ofrecerán tres estilos de pizza: napolitana contemporánea, padellino gastronómico y teglia romana. Cada una con su mezcla de harinas propias, elaboradas a partir de 'Farina Petra', una harina italiana, combinada con trigo gallego recuperado, "lo que nos permite ajustar textura, identidad y carácter según el estilo".

"Queremos que el cliente pueda elegir su experiencia ideal: tierna o crujiente, con borde o sin borde, clásica o más elaborada, más tradicional o más de cocina", menciona Julio. "En definitiva, pizza para todos los gustos y todos los bolsillos, sin perder nunca la técnica ni el respeto por el producto".