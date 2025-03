Los mejores locales para ir a comer, cenar o merendar con tu perro en Santiago de Compostela

En Galicia el número de mascotas supera al de niños menores de 14 años desde el pasado año 2024. De hecho, hay 2,2 mascotas por niño en la comunidad que, además, se sitúa como la cuarta de España con mayor número de animales domésticos.

Augusta 15 grandes hoteles y establecimientos turísticos en Galicia que admiten mascotas

Están instaurados completamente en nuestro día a día. Cada vez es más normal que los perros, por ejemplo, nos acompañen habitualmente por la calle y que no salgan exclusivamente para su paseo. Así, preferimos aquellos locales en los que nuestros peludos puedan entrar y no solo poder sentarnos a tomar algo con ellos en las terrazas.

En Quincemil hemos recopilado los lugares a los que puedes ir acompañado por tu perro. Aquí va una lista de la A a la Z de los restaurantes pet-friendly de Santiago. ¿Qué otros añadirías a la lista?

A Carrilana

A Carrilana, en Santiago. A Carrilana.

En el casco histórico, en la rúa de San Paio de Antealtares, se encuentra este local donde puedes ir a desayunar, a tomar algo, a comer o cenar y a tomarte un cóctel o una copa. Su nombre se debe a que, literalmente, este local fue la estación de Carrilanas de Compostelas, convertida en cafetería en 1994.

A Casa dos Xacobes

Casa dos Xacobes, en Santiago. Quincemil

En la rúa de Algalia de Abaixo se encuentra este proyecto familiar de madre e hijo en el que fusionan la cocina gallega con el espíritu viajero y jovial que mezcla lo anterior con gastronomías más variadas. Sí, puedes ir a esta experiencia con tu perro.

A Grella

Interior del restaurante A Grella, en Santiago. A Grella

En la rúa do Vintecinco de Xullo, cómo no podía ser de otro modo con este nombre, sus platos son a la parrilla. Desde el restaurante destacan que, al entrar a su local, te trasladarás "a los paisajes y sabores de Galicia".

A Lareira

Una de las hamburguesas de A Lareira, en Santiago. A Lareira

Este restaurante especializado en carnes está situado en la rúa de San Clemente. Además de carnes, cuentan con productos de mar y también con una gran oferta de hamburguesas. Su nombre ya te hace sentirte en casa.

A Moa

Interior del restaurante A Moa, en Santiago. Turismo de Santiago

Este restaurante casi da la bienvenida a la entrada de la rúa San Pedro al acceder desde la praza 8 de Marzo. En él también encontrarás la típica cocina gallega, pero con un toque especial y un espacio estupendo, ya que cuentan con terraza y jardín en su parte trasera.

A Nave de Vidán

Interior del local de A Nave de Vidán, en Santiago. Turismo de Santiago

Este restaurante da la bienvenida cuando entras en Santiago desde la localidad de Roxos, ya que se encuentra en Vidán, en la avenida da Mestra Victoria Míguez. El espacio destaca por su gran amplitud y la comida es mayoritariamente típica gallega.

A Tasquiña de San Pedro

Interior de A Tasquiña de San Pedro, en Santiago. Turismo de Santiago

En este acogedor bar en la Cruz de San Pedro disfrutarás de diversas bebidas, raciones y desayunos. Tiene el espíritu de las tabernas de siempre, pero de la cocina actual, con una selección muy amplia de vinos.

Abastos 2.0

El interior del restaurante Abastos 2.0, en Santiago. Abastos 2.0

Como no podía ser de otro modo, este local se encuentra en la Praza de Abastos, en las casetas de la 13 a la 18. Podrás comer y cenar en barra o en mesas. Definen su gastronomía de la siguiente manera: "Cociña de mercado no Mercado".

Abrasador Gaia Medieval

Exterior de Abrasador Gaia Medieval, en Santiago. Grupo Abrasador

Este local de Galeras ofrece cocina de vanguardia y, como su propio nombre indica, brasa con carnes a la parrilla. También encontrarás arroces y platos típicos de la cocina gallega, como el caldo. Desde luego, variedad no les falta.

Agarimo Café-Pub

Agarimo Café-Pub en Santiago. Google Maps

En la rúa do Preguntoiro este local se presenta como una excelente opción para tomar algo y picar sus tapas y raciones. También se puede desayunar en este precioso negocio, cuyo nombre no deja indiferente a ningún gallego.

Anaco

Restaurante Anaco, en Santiago. Anaco

Su nombre lo dice todo: quieren compartir un anaco -trozo- de ellos mismos para que te sientas como en casa. Esta es la filosofía de este restaurante en la Costa de San Domingos. Su cocina es de temporada y en su carta ofrecen lo mejor de la despensa gallega.

Bar Suso

Exterior del Bar Suso, en Santiago. Turismo de Santiago

Situado en la rúa do Vilar, en esta clásica cafetería podrás disfrutar también de desayunos, plato del día y raciones. Tu peludo no puede faltar en la ecuación, sea en la preciosa terraza bajo los soportales o en el interior del local.

Benboa

Interior del restaurante Benboa, en Santiago. Benboa

También en el casco histórico, en la emblemática rúa do Preguntoiro. Este proyecto, según explican en el negocio, intenta ensalzar la gastronomía del Atlántico. Encontrarás productos de proximidad, especialmente el pescado y marisco de pesca artesanal de la zona.

Bicoca

Interior de Bicoca, en Santiago. Turismo de Santiago

En la rúa de Entremuros encontramos este ideal gastro-bar donde ofrecen desayunos, comidas o cenas y en el que destacan sus tostas, croquetas caseras o hamburguesas. Su ubicación, además, no te dejará indiferente.

Café de Altamira

Interior del Café de Altamira, en Santiago. Café de Altamira

Pegado a la Praza de Abastos, este local es toda una experiencia. Incluido en la Guía Michelin 2020, ocupa el antiguo Pazo de Altamira y ofrecen una cocina de mercado, donde resalta la mezcla de una marcada tradición gallega con toques novedosos, ofreciendo una carta de vanguardia.

Café La Morena

Terraza de La Morena, en Santiago. Turismo de Santiago

Pegado a las huertas del casco histórico compostelano, este local en rúa de San Clemente es un clásico en las tardes santiaguesas. Además de servir desayunos, brunch, comidas, meriendas y cenas, organizan sesiones con DJs y otros eventos.

Clem Café

Entrada de Clem Café, en Santiago. Clem Café

Esta opción en San Pedro es ideal para los amantes de los desayunos y brunch contundentes. Cuenta con repostería con opciones para veganos, vegetarianos, sin gluten o sin lactosa, desde tartas a tostas muy variadas.

Corrosco

Algunos de los bocadillos de Corrosco. Turismo de Santiago

También en San Pedro, pero más bien enfocado en comidas y cenas, encontramos Corrosco que, como su nombre hace alusión, tiene como protagonista al pan. Aquí encontrarás unos espléndidos bocadillos con pan de masa madre e ingredientes variados.

El Muelle

Exterior de El Muelle, en Santiago. Quincemil

En rúa da Senra, a caballo entre el casco histórico y el Ensanche compostelano, encontramos este local fundado ni más ni menos que en 1931. Está especializado en cafés, chocolate y desayunos, pero también podrás comer bocadillos o el plato del día.

Entre Pedras

Entre Pedras, el primer vegano de Santiago. Quincemil

En rúa do Hospitaliño puedes visitar este estupendo local especializado en comida vegetariana y vegana. Ofrecen tapas, hamburguesas, tostas, durums, sandwiches, quesadillas y demás opciones, todo, además de vegetariano, casero.

Garum Bistró

Uno de los platos de Garum Bistró. Garum

En Praciña das Penas, este local de cocina atlántica es una buena opción cuando estés en el casco histórico. El local es acogedor y con aires de taberna antigua y sus platos muy variados, algunos incluso veganos. Se centra, eso sí, en lo atlántico.

Hervor & Fervor

Interior de Hervor & Fervor, en Santiago. Hervor & Fervor

En la misma plaza que el anterior se encuentra también esta opción de cocina de fusión, especialmente para vegetarianos y veganos. Su local, acogedor y con mucha personalidad, te convencerá para volver.

La Flor

Interior de La Flor, en Santiago. La Flor

Esta opción, en rúa das Casas Reais, es muy conocida para tomar algo en Compostela, pues ofrece una considerable variedad de cócteles. También cuenta con tés, infusiones, cafés y chocolates y un amplio menú para comer o cenar.

La Planta

Interior de La Planta, en Santiago. La Planta

Muy confundido con el anterior, aunque en la otra punta de la ciudad (rúa Santiago del Estero), este es uno de los locales más concurridos por diversos públicos en la capital. Ofrece menú, copas, desayunos y su estética es muy acogedora gracias a una decoración predominantemente oscura.

L'Incontro

Entrada de L’Incontro, en Santiago. Turismo de Santiago

En este restaurante italiano de rúa do Vilar podrás probar unas pizzas que te transportarán desde el casco histórico compostelano a las calles de cualquier ciudad de la bota. Su ambiente es totalmente familiar y, tras los fogones y la gerencia del local, están auténticos profesionales de origen italiano.

María Castaña

Entrada de María Castaña, en Santiago. Turismo de Santiago

En rúa da Raíña, en pleno casco histórico, encontramos este local de cocina tradicional gallega con toques modernos, productos de proximidad, tapas y raciones. También cuenta con comida sin gluten, pero sus platos estrella son el pulpo á feira y los erizos de mar.

Nara Noodlebar

Interior de Nara Noodlebar, en Santiago. Nara Noodlebar

Seguro que te ha salido en redes sociales este local del Callejón de Entrerrúas, en el casco antiguo. Su menú se basa, claro, en la cocina asiática y cuenta con opciones vegetarianas, por las propias características de esta gastronomía.

O Asador de Roxos

Exterior de O Asador de Roxos. Turismo de Santiago

En rúa de Muros, en Roxos, a las afueras de lo que es el centro urbano compostelano, te encontrarás este local que te permite disfrutar de la gastronomía de la Costa da Morte, pero sin desplazarte hasta allí. Sus pescados y mariscos lo harán por ti.

O Quitapenas

Cartel de O Quitapenas, en Santiago. Turismo de Santiago

En este caso es la terraza lo que es dog-friendly, aunque merece la pena. La gastronomía de este local en rúa de Sar de Afora es tradicional gallega y su producto estrella es el chuletón a la brasa, que quita todas las penas, como el nombre del negocio indica.

O Sendeiro Food Experience

Terraza interior de O Sendeiro.

En la rúa do Olvido, este restaurante ofrece un recorrido sensorial por todas las rutas culinarias de Galicia, pudiendo transportarte a donde quieras a través de tu paladar. Para ir acompañado/a de tu peludo deberás reservar una mesa especificándolo. Aquí podrás comer, cenar, desayunar, merendar o tomar algo.

Pico do Galo

Un burrito que forma parte de la carta de Pico do Galo. Pico do Galo

En la rúa de San Roque, este local lleva a engaño por su nombre: no, no es un restaurante de cocina tradicional gallega. Es mexicano, de hecho, pero también lo definen "con sentimiento gallego". Muchas de sus opciones llevan productos con un toque gallego y algunos son sin gluten.

Redes

El interior de Redes, en Santiago. Turismo de Santiago

En rúa dos Bautizados, este restaurante también ofrece opciones sin gluten y sus principales productos son mariscos de la ría, elaborados de manera natural. En general, aquí se puede disfrutar de cocina puramente gallega.

Rock Café

Detalles del Rock Café, en Santiago. Quincemil

En esta cafetería de rúa República de Arxentina, una mítica de la zona, también podrás comer y cenar, además de desayunar y tomar algo en pleno centro de Santiago. Aquí la música es la verdadera protagonista, por cierto.

Sarabia Gastrobar

Uno de los platos de Sarabia Gastrobar. Turismo de Santiago

En rúa do Vilar, este negocio abierto el pasado año es una estupenda opción para probar tapas caseras y en su carta destaca su cachopo. El nombre, precioso, hace referencia al clima santiagués, de donde es la dueña.

Sixto

Restaurante Casa Sixto, en Santiago. Sixto

Esta marisquería de la rúa do Franco es ideal para poder probar todo aquello que es típico en nuestra tierra, incluido su especialidad, el marisco. Cómo no, tu peludo no puede faltar y aquí es bienvenido.

Tasty Poke

Exterior de Tasty Poke, en Santiago. Turismo de Santiago

En la praza de Vigo, este local de comida asiática es de los pocos de la capital gallega que ofrece este producto tan famoso: los pokes. Estos constan, principalmente, de algún pescado crudo mezclado con otros elementos frescos como pepino, algas, cebolla o aguacate, entre otros.

The Greenhouse Restaurant

Regentes del Greenhouse Restaurant, en Santiago. Turismo de Santiago

En rúa da Conga, este restaurante, como su propio nombre hace simular, se centra en la gastronomía ecológica. También cuenta con cocina de fusión pudiendo comer, además de productos veganos y vegetarianos, otros de gastronomías como la india.

TS A Casa

Santiago y Marcos son los dueños de TS A Casa. TS A Casa

En esta tapería vegetariana y vegana y coctelería de San Pedro sus dueños tienen "pasión por la felicidad ajena". Así, garantizan una experiencia estupenda en su local, donde afirman contar con un espacio alegre y una comida rica y bebidas bien elaboradas.

Vivacce

Vivacce, en Santiago. Google Maps

En la rúa Ramón Cabanillas podrás desayunar, tomar algo o comer unas tapas al lado de praza Roxa, pero con la tranquilidad de una calle cualquiera. Su estética es la de un bar de los de siempre, lo que te hará sentir como en casa.