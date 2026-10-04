El pueblo de 100 habitantes donde comer raciones gigantes: "Comida casera y precios muy baratos"

Una apuesta 100% segura si estás de visita por Vimianzo (A Coruña) O Lagar de Manuela

Galicia es uno de los destinos más bonitos para visitar en otoño. Situada al noroeste de España, esta región ofrece paisajes mágicos, pueblos llenos de encanto y una gastronomía reconfortante.

Senén Morán estuvo de visita hace un par de meses por Vimianzo (A Coruña), un municipio conocido por su imponente castillo y que también esconde un restaurante de carretera donde disfrutar de raciones abundantes a buen precio.

"De los sitios que da gusto recomendar"

Churrasco de cerdo, pulpo á feira, raxo con pimiento y cebolla... son algunas de las especialidades de O Lagar de Manuela. Este pequeño establecimiento también destaca por su ambiente acogedor y por su cocina casera basada en recetas tradicionales.

"Raciones enormes, comida casera y precios muy baratos. De los sitios que da gusto recomendar porque, además, el trato fue espectacular", apunta Senén Morán en la descripción del vídeo. "Platos pensados para quedar satisfechos sin necesidad de pedir mucho más", agrega.

Para empezar, el influencer asturiano y su acompañante pidieron una ración de pulpo á feira que era una auténtica "barbaridad". Completaron la comida con una ración de pimientos de Padrón, calamares y zorza con huevos y patatas.

En total, la cuenta ascendió a 61 euros e incluía, además de la comida, el servicio de pan, una botella grande de agua y dos vinos blancos. El precio fue de 30,50 euros por persona.

La valoración de Senén coincide con la de otros comensales: "Atención de 10. El restaurante está muy bien cuidado y decorado, la comida exquisita y de calidad, no dábamos crédito con los precios, inmejorables".

José Enrique destaca los chipirones encebollados y el bacalao. "Excelente experiencia en este restaurante. El servicio fue atento en todo momento, pendientes de cada detalle y siempre con una sonrisa. La comida, simplemente espectacular. Sin duda, un lugar al que volveré y que recomiendo".

Erica, por su parte, deja la siguiente reseña: "Pedimos cinco platos para compartir y cada uno superó al anterior. Las zamburiñas, sencillamente espectaculares, de las mejores que he probado. La calidad del producto y la elaboración fueron excelentes en todos los platos".

Y agrega: "La atención del personal fue impecable, especialmente la de la camarera, que nos hizo sentir muy cómodos en todo momento. Además, el local tiene un ambiente muy acogedor y una decoración muy original que le aporta mucho encanto.

Cómo llegar

O Lagar de Manuela se ubica en el lugar de Mouzo, una pequeña aldea de apenas 100 habitantes perteneciente a Vimianzo. Al restaurante se llega fácilmente por la autopista AG-55 y, aunque no dispone de aparcamiento privado, la calle cuenta con estacionamiento gratuito.

Tal y como informa Google, el horario de O Lagar de Manuela es el siguiente: