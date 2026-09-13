El restaurante donde comer a reventar carnes y pescados frescos en un pueblo de 300 habitantes: "De 10"

Si hay un restaurante en la provincia de A Coruña que destaca por su buena relación calidad-precio, ese es A Taberna do Puntal.

Ubicado entre Valdoviño y Cedeira, en la parroquia de Vilarrube, este local ofrece un ambiente acogedor y una cocina tradicional gallega que destaca por la calidad de sus productos frescos.

Carnes y pescados frescos de máxima calidad

Elegir dónde comer en A Coruña es una tarea complicada porque hay una gran variedad de locales buenos con producto fresco. Un ejemplo es A Taberna do Puntal.

Desde 2001, esta taberna con encanto se ha ganado un lugar destacado entre las mesas de la provincia, hasta el punto de figurar entre las recomendaciones de la Guía Macarfi para comer en la zona.

Su propuesta, según detalla la guía en su página web, gira en torno a carnes y pescados frescos, con una oferta que va desde pescados y mariscos de la ría hasta carnes y verduras.

Tampoco faltan clásicos como la tortilla de patata, la empanada casera, las zamburiñas a la plancha, el pulpo á feira, los berberechos y "una tarta de queso que es un auténtico manjar".

Además, también organiza comidas especiales en fechas señaladas, como Navidad, así como jornadas gastronómicas dedicadas en exclusiva a productos tan típicos de la gastronomía gallega como el lacón.

Brunch el primer domingo de cada mes

Pero eso no es todo: A Taberna do Puntal ofrece servicio de brunch el primer domingo de cada mes, de 10:30 a 12:00 horas, con una propuesta pensada para disfrutar de un desayuno tardío.

El menú es muy variado e incluye propuestas como un bowl de yogur con muesli, zumo de naranja, tortitas con plátano y crema de cacao o tostadas con huevos benedictinos, entre otras opciones.

¿Qué dice la Guía Macarfi sobre A Taberna do Puntal?

La prestigiosa guía de restaurantes de referencia en España lo tiene claro: A Taberna do Puntal es "un espacio tranquilo con servicio amable donde disfrutar de sabores auténticos en cada plato".

"Este local ofrece un ambiente acogedor con comedor interior y dos terrazas, una cubierta y otra al aire libre, perfecta para el verano", agrega.

La valoración de la Guía Macarfi coincide con la de la mayoría de clientes: "Comimos en la terraza muy bien, el lugar es muy bonito. Calidad-precio de 10"; "La tortilla de patata, aunque sin cebolla, es magnífica"; "Las mejores zamburiñas y berberechos que hemos probado".

El precio por persona ronda los 25 euros (sin bebida) y es recomendable reservar mesa con antelación para asegurarse un sitio. Justo enfrente del restaurante hay una pequeña zona habilitada para el aparcamiento de vehículos.