El restaurante gallego que conquistó al padre de Lamine Yamal: "Abundante, bueno y barato"

La gastronomía de Galicia es conocida a nivel internacional y atrae cada año a numerosos visitantes, entre ellos rostros famosos que quieren probar algunos de sus platos más típicos. Mariscos, carnes, pescados y vinos convierten a la comunidad en un destino imprescindible para cualquier paladar.

Entre quienes han disfrutado de esta experiencia se encuentra Mounir Nasraoui, padre Lamine Yamal, que el pasado verano visitó Monforte de Lemos (Lugo). Durante su estancia disfrutó de las fiestas y comió en el restaurante El Hórreo, un establecimiento muy popular por su menú del día y su excelente relación calidad-precio en plena Ribeira Sacra.

"Durante las cenas tuvimos un comensal muy especial"

Mounir Nasraoui, padre del futbolista Lamine Yamal, visitó el año pasado Monforte de Lemos, en la provincia de Lugo, donde disfrutó de la gastronomía y el ambiente de la localidad. Durante su estancia compartió varias publicaciones en sus redes sociales en tierras gallegas.

En una de ellas, incluso llegó a declararse oficialmente gallego al escribir: "Son galego", junto a una fotografía tomada durante su visita al municipio.

Uno de los establecimientos que eligió para comer fue el restaurante El Hórreo, un conocido local de Monforte de Lemos que destaca por su cocina y su excelente relación calidad-precio. Fue el propio restaurante el que quiso compartir el momento a través de una publicación en redes sociales, en la que aparecía Nasraoui junto a otro acompañante.

"Durante las cenas tuvimos un comensal muy especial Mounir Nasraoui (papá de Lamine Yamal)", escribieron desde el establecimiento.

El Hórreo cuenta con una amplia oferta gastronómica adaptada a distintos momentos del día. Sirve desayunos desde las 07:30 horas, dispone de menú del día y carta durante el servicio de mediodía y ofrece carta también por la noche.

Además, mantiene la cocina abierta durante toda la jornada, cuenta con servicio de comida para llevar y prepara menús para grupos, por lo que es una opción perfecta para todo el mundo.

Las opiniones de sus clientes

El Hórreo cuenta con muy buenas opiniones de clientes satisfechos con su servicio, el ambiente del local y, sobre todo, el buen sabor de sus platos y su buen precio. "Comida tradicional, buena atención y precios razonables. Sin duda es un sitio al que volveré. La satisfacción fue general y eso que éramos un grupo de 9 de lo más variopinto", comentó Robert.

Verónica, por su parte, no dudó en alabar la comida del local. "Espectacular relación calidad-precio, probamos de todo y todo riquísimo. El personal muy atento y encantador. Ya está en mis favoritos", indicó. Abad lo corroboró: "Menú variado y rico. Excelentes en atención y rapidez. Hay bastante sitio para aparcar en la zona. Un restaurante muy recomendable".

Como era de esperar, no faltan las reseñas recomendando El Hórreo, como bien claro lo dejó José María: "Yo, que desayuno, como y ceno fuera de casa. Siempre estoy de viaje. Da gusto encontrar sitios como este. Abundante, bueno, y barato. Lo recomiendo. ¡Volveré!"