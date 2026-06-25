El municipio español donde Javier Gutiérrez tiene sus tres restaurantes favoritos para disfrutar del verano en Galicia

Javier Gutiérrez es uno de los actores más reconocidos del panorama cinematográfico en España. Saltó a la fama por series como Los Serrano y Águila Roja, y a lo largo de su carrera, ha sido galardonado con dos Premios Goya, ambos en la categoría de Mejor Actor Protagonista.

Aunque nació en Asturias, creció en Ferrol, donde precisamente se encuentran sus tres establecimientos favoritos para disfrutar de una buena comida este verano en Galicia, según ha desvelado esta semana la Guía Repsol.

Los 3 establecimientos favoritos de Javier Gutiérrez para el verano en Galicia

La Guía Repsol, un referente imprescindible de la gastronomía española, acaba de desvelar los lugares donde actores como Javier Gutiérrez encuentran su lugar seguro para saborear algunos de los mejores productos de Galicia.

En la provincia de A Coruña, el actor de series y películas como Reyes de la noche, Lo que escondían sus ojos e Historias para no dormir reparte sus preferencias entre Alfonso, Café Avenida y O Galo, en Ferrol.

Restaurante Alfonso (calle Chile, 12-14)

Interior del restaurante Alfonso Restaurante Alfonso

Situado en la calle Chile, el restaurante Alfonso es uno de los establecimientos más emblemáticos de la ciudad. Con una actualizada selección de vinos, dispone de una carta con platos basados en los productos de la zona.

El chuletón de vaca a la plancha y los pescados frescos son la especialidad de la casa. Tampoco te puedes perder su ensaladilla, uno de los platos favoritos de Javier Gutiérrez. "La del restaurante Alfonso es una de las mejores. Puedes disfrutarla con cualquier vino de su amplia carta", comparte.

El precio medio por comensal es inferior a los 35 euros, según la Guía Repsol.

Café Avenida (Plaza de España, 28)

El Café Avenida se ubica en una concurrida esquina de la Plaza de España, en Ferrol. No es un restaurante, pero ofrece un lugar sencillo para desayunar o tomar un café, con un ambiente sin pretensiones y acogedor.

Su especialidad son los churros con chocolate, aunque la carta incluye otras opciones, como sándwiches y tostadas. "Es un clásico en la ciudad. Tiene buen café con bollería o churros, y conserva el detalle de ofrecer la prensa del día al cliente", apunta Javier Gutiérrez.

Abre de lunes a domingo en horario de 07:30 a 23:30 horas. Los sábados cierra por descanso.

O Galo (calle de María, 104)

Zamburiñas del mesón O Galo Guía Repsol

El mesón O Galo cierra la selección de Javier Gutiérrez. Este restaurante ofrece comida casera en pleno centro de Ferrol, en una calle peatonal. Las zamburiñas destacan entre sus especialidades, señala el actor. También merecen una mención especial las croquetas caseras, las setas y los pescaditos fritos.

Ofrece comidas y cenas en formato tapas y raciones. El horario es de 13:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 23:30 horas.