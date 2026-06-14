El pueblo de 16 habitantes ideal para comer chuletón a buen precio: "Un secreto bien guardado entre montañas"

A la izquierda, un chuletón y a la derecha, entrada del restaurante Casa do Chao

En la comarca gallega de Os Ancares se esconde uno de los mejores restaurantes para comer chuletón madurado. Destacado por la Guía Macarfi, una de las referencias gastronómicas más relevantes junto a Michelin y Repsol, Casa do Chao es el gran protagonista de este artículo.

En el pequeño pueblo de Vilaverde, en Navia de Suarna (Lugo), se encuentra este establecimiento destacado por su propuesta gastronómica, producto de calidad y ubicación estratégica en uno de los enclaves más bonitos de Galicia.

"El trono lo ocupa el chuletón madurado"

Casa do Chao se ha labrado un reconocimiento, muy bien merecido, como restaurante de comida tradicional y casera en plena comarca de Os Ancares. "El trono lo ocupa el chuletón madurado, aunque el bacalao con pisto tampoco se queda atrás", destaca la Guía Macarfi.

El chuletón, tanto el de buey como el de vaca madurada, es una de las joyas gastronómicas de Casa do Chao y uno de los principales motivos de visita de muchos comensales. "Espectacular. Lo mejor que he probado en esta zona", garantiza una de las muchas reseñas en Google.

Otra señala: "Recomiendo encarecidamente probar el chuletón de vaca madurada, que fue una obra maestra culinaria".

Más allá de la especialidad de la casa, el restaurante de Vilaverde ofrece una carta completa y muy variada en la que destacan propuestas, como la empanada casera de cecina, el pulpo a la brasa con puré y las filloas rellenas de marisco y boletus.

"Y para rematar, postres caseros que son puro capricho, con mención especial a la tarta de queso con avellana", recomienda la Guía Macarfi, que valora la propuesta gastronómica del restaurante con una puntuación de 7,7 sobre 10.

El precio medio del comensal ronda los 45 euros sin bebida.

Cabañas de lujo en medio de la naturaleza

Para los comensales que quieran alargar la visita a los Ancares gallegos, Cabanas do Chao ofrece una experiencia exclusiva con cabañas de lujo en un entorno natural de ensueño, rodeado de paisajes impresionantes.

El alojamiento dispone de varias cabañas, una de ellas premium, equipadas con todas las comodidades para querer repetir la experiencia: cama king-size, baño privado con acabados de lujo, una zona de estar, minibar de cortesía, aire acondicionado, calefacción, etc.

"Ya sea para una escapada romántica, unas vacaciones en familia o una desconexión total nuestras cabañas te aseguran una estancia inigualable", afirma el propio alojamiento en su página web.

Además, los huéspedes tienen la posibilidad de contratar experiencias y servicios adicionales, como masajes de relajación, rutas guiadas para explorar la naturaleza y una noche bajo las estrellas.