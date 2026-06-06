La receta griega más refrescante del verano: prepara una exquisita ensalada Dakos

Tatiana, de Ruido en la Cocina, comparte su receta de esta ensalada tradicional griega que promete, gracias al toque del mejor producto de Aceites Abril, transportar a cualquiera a las costas del Mediterráneo

La cocina griega es sinónimo de ingredientes frescos, recetas sencillas y mucho sabor. Entre sus platos más emblemáticos destaca el dakos, una elaboración típica de la isla de Creta que combina tomate, queso, pan tostado y aceite de oliva virgen extra.

Fácil de preparar y perfecta para los meses más cálidos del año, esta receta demuestra que con pocos ingredientes y un buen aceite de oliva se pueden conseguir resultados extraordinarios. En esta versión, el aceite de oliva virgen extra de Aceites Abril aporta el toque final que realza todos los sabores.

Receta ensalada Dakos. Cedida

Ingredientes para 4 personas

6 rebanadas de pan tostado de espelta integral (o pan de cebada tipo paximadi)

3 tomates pera maduros para rallar

2 tomates pera maduros para cortar en dados

100 gramos de queso feta desmenuzado

2 cucharadas de alcaparras

Aceitunas Kalamata al gusto

Sal al gusto

Orégano seco al gusto

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra Aceites Abril

Elaboración paso a paso

Ralla los tres tomates pera maduros y colócalos en un bol amplio. Añade una pizca de sal y dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra Aceites Abril. Mezcla bien hasta integrar todos los ingredientes. Coloca las rebanadas de pan tostado en una fuente o plato ligeramente hondo. Reparte el tomate rallado sobre el pan para que absorba todos los jugos y deja reposar unos minutos. Corta los dos tomates restantes en dados pequeños y distribúyelos sobre la capa de tomate rallado. Añade el queso feta desmenuzado por toda la superficie. Incorpora las alcaparras y las aceitunas Kalamata al gusto. Espolvorea orégano seco y rectifica de sal si fuese necesario. Finaliza con las dos cucharadas restantes de aceite de oliva virgen extra Aceites Abril y sirve inmediatamente.

El dakos es una receta ideal para quienes buscan platos frescos, saludables y fáciles de preparar. La combinación de tomate, queso feta y aceite de oliva virgen extra convierte cada bocado en una auténtica celebración de los sabores mediterráneos.

Con el toque de Aceites Abril, esta propuesta tradicional griega se transforma en una opción perfecta para disfrutar de una comida ligera y deliciosa en cualquier ocasión.