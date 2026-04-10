Galicia destaca entre los finalistas a los Mejores Quesos de España 2026 con 15 nominaciones

El próximo lunes 13 de abril se celebrará la final de la 16ª GourmetQuesos, el Campeonato de los Mejores Quesos de España 2026. En esta edición destaca la amplia presencia de quesos gallegos entre los 60 finalistas, seleccionados a partir de más de 800 muestras presentadas.

Un año más, GourmetQuesos reconocerá a los mejores quesos del país, evaluando aspectos como la corteza, el color, la textura, el sabor, el olor, el regusto y su persistencia. El certamen cuenta con un total de 20 categorías, y en 9 de ellas hay representación gallega, con un total de 15 quesos de Galicia nominados.

Quesos gallegos finalistas a 'Mejor Queso de España 2026'

Quince quesos gallegos han sido seleccionados como finalistas entre los 100 Mejores Quesos de España 2026, distribuidos por provincias de la siguiente manera: tres de la provincia de A Coruña, siete de Lugo, dos de Ourense y tres de Pontevedra.

De las 20 categorías del certamen, nueve cuentan con representación gallega, y en cada una de ellas hay cinco quesos nominados. A continuación, este es el listado de aquellas en las que hay presencia de uno o más quesos gallegos:

Vaca joven leche cruda/pasteurizada

Prestes DOP Tetilla, Queixería Prestes. Vilalba, Lugo

Eume DOP Tetilla, Queserías del Eume. As Pontes, A Coruña

Barral DOP Tetilla, Queixería Barral. Arzúa, A Coruña

Terra de Melide DOP Arzúa-Ulloa, Lácteos Terra de Melide. Melide, A Coruña

Vaca curado leche cruda

Mourelo, Quintián. Friolfe-O Páramo, Lugo

Vaca curado leche pasteurizada

Doña Cobiña curado, Cobideza. Agolada, Pontevedra

Sto. André curado DOP Cebreiro, Carlos Reija. Castroverde, Lugo

Palo Santo do Camiño 200 días, Central Lechera Gallega. Cuntis, Pontevedra

Mezcla semicurado

Palo Santo do Camiño Selección, Central Lechera Gallega. Cuntis, Pontevedra

Pasta blanda: corteza enmohecida

Trisquell, Quesos Feijoo. Celanova, Ourense

Pasta blanda: corteza lavada

Casa Zolle madurado, Lácteos de Friol. Friol, Lugo

Oveja semicurado leche pasteurizada

1949 Oveja, Quesos Feijoo. Celanova, Ourense

Azules (enmohecido interno)

Savel, Airas Moniz. Chantada, Lugo

Ahumados

Fontelas DOP San Simón da Costa, Javier López Piñedo. San Simón - Vilalba, Lugo

Catadorio DOP San Simón da Costa, Mª Ribeira Requeijo. Vilalba, Lugo

Cheese From Spain Awards

La categoría 'Cheese From Spain Awards', promovida por ICEX España Exportación e Inversiones, busca apoyar a los queseros españoles con capacidad exportadora. En esta edición 18 de los 129 quesos presentados han pasado a la final, tres de ellos gallegos.

El jurado internacional estará compuesto por expertos de Alemania, EEUU, Francia, Países Bajos, Reino Unido y Suiza.

Prestes DOP Tetilla, Queixería Prestes. Vilalba, Lugo

Barral DOP Tetilla, Queixería Barral. Arzúa, A Coruña

Savel, Airas Moniz. Chantada, Lugo

Premios en la 16ª GourmetQuesos

El próximo lunes 13 de abril desde las 10 horas se conocerá a los ganadores en la entrega de premios que tendrá lugar en el Plató Gourmets: Escenario del Queso del pabellón 7 de Ifema. Esta es la lista de premios que se otorgarán a los ganadores: