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Galicia destaca entre los finalistas a los Mejores Quesos de España 2026 con 15 nominaciones
Quince quesos gallegos son finalistas en la 16ª GourmetQuesos, el Campeonato de los Mejores Quesos de España 2026
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El próximo lunes 13 de abril se celebrará la final de la 16ª GourmetQuesos, el Campeonato de los Mejores Quesos de España 2026. En esta edición destaca la amplia presencia de quesos gallegos entre los 60 finalistas, seleccionados a partir de más de 800 muestras presentadas.
Un año más, GourmetQuesos reconocerá a los mejores quesos del país, evaluando aspectos como la corteza, el color, la textura, el sabor, el olor, el regusto y su persistencia. El certamen cuenta con un total de 20 categorías, y en 9 de ellas hay representación gallega, con un total de 15 quesos de Galicia nominados.
Quesos gallegos finalistas a 'Mejor Queso de España 2026'
Quince quesos gallegos han sido seleccionados como finalistas entre los 100 Mejores Quesos de España 2026, distribuidos por provincias de la siguiente manera: tres de la provincia de A Coruña, siete de Lugo, dos de Ourense y tres de Pontevedra.
De las 20 categorías del certamen, nueve cuentan con representación gallega, y en cada una de ellas hay cinco quesos nominados. A continuación, este es el listado de aquellas en las que hay presencia de uno o más quesos gallegos:
Vaca joven leche cruda/pasteurizada
- Prestes DOP Tetilla, Queixería Prestes. Vilalba, Lugo
- Eume DOP Tetilla, Queserías del Eume. As Pontes, A Coruña
- Barral DOP Tetilla, Queixería Barral. Arzúa, A Coruña
- Terra de Melide DOP Arzúa-Ulloa, Lácteos Terra de Melide. Melide, A Coruña
Vaca curado leche cruda
- Mourelo, Quintián. Friolfe-O Páramo, Lugo
Vaca curado leche pasteurizada
- Doña Cobiña curado, Cobideza. Agolada, Pontevedra
- Sto. André curado DOP Cebreiro, Carlos Reija. Castroverde, Lugo
- Palo Santo do Camiño 200 días, Central Lechera Gallega. Cuntis, Pontevedra
Mezcla semicurado
- Palo Santo do Camiño Selección, Central Lechera Gallega. Cuntis, Pontevedra
Pasta blanda: corteza enmohecida
- Trisquell, Quesos Feijoo. Celanova, Ourense
Pasta blanda: corteza lavada
- Casa Zolle madurado, Lácteos de Friol. Friol, Lugo
Oveja semicurado leche pasteurizada
- 1949 Oveja, Quesos Feijoo. Celanova, Ourense
Azules (enmohecido interno)
- Savel, Airas Moniz. Chantada, Lugo
Ahumados
- Fontelas DOP San Simón da Costa, Javier López Piñedo. San Simón - Vilalba, Lugo
- Catadorio DOP San Simón da Costa, Mª Ribeira Requeijo. Vilalba, Lugo
Cheese From Spain Awards
La categoría 'Cheese From Spain Awards', promovida por ICEX España Exportación e Inversiones, busca apoyar a los queseros españoles con capacidad exportadora. En esta edición 18 de los 129 quesos presentados han pasado a la final, tres de ellos gallegos.
El jurado internacional estará compuesto por expertos de Alemania, EEUU, Francia, Países Bajos, Reino Unido y Suiza.
- Prestes DOP Tetilla, Queixería Prestes. Vilalba, Lugo
- Barral DOP Tetilla, Queixería Barral. Arzúa, A Coruña
- Savel, Airas Moniz. Chantada, Lugo
Premios en la 16ª GourmetQuesos
El próximo lunes 13 de abril desde las 10 horas se conocerá a los ganadores en la entrega de premios que tendrá lugar en el Plató Gourmets: Escenario del Queso del pabellón 7 de Ifema. Esta es la lista de premios que se otorgarán a los ganadores:
- Ganador Absoluto y ganadores de cada categoría (20) recibirán una escultura original, diploma acreditativo y logotipo reproducible en la etiqueta comercial
- El Ganador Champion Gold de la Categoría Cheese from Spain Awards (ICEX) recibirá una escultura original, diploma acreditativo y logotipo reproducible en la etiqueta comercial
- Los premiados con medalla GOLD recibirán diploma acreditativo y logotipo reproducible en la etiqueta comercial
- Segundo y tercer clasificados de cada categoría recibirán diploma acreditativo y logotipo reproducible en la etiqueta comercial
- Resto de finalistas: diploma acreditativo