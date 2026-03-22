Una tarta de queso gallega se cuela entre las mejores de España según la Guía Michelin: "Ejecutada con maestría"

La tarta de queso es un postre infalible. Desde la clásica tarta de queso La Viña hasta versiones frías con caramelo, chocolate blanco o arándanos, es un clásico atemporal de la repostería.

Como ocurre con muchas recetas, no existe una única versión de la tarta de queso. De hecho, cada maestro le aporta su propio toque y, en el caso de Casa Barqueiro, ha logrado el reconocimiento de la Guía Michelin.

Una de las mejores tartas de queso de España

Ubicado en el municipio de Negreira (A Coruña), Casa Barqueiro se ha colado en el top 6 de España gracias a una de las mejores tartas de queso del país.

Desde su incorporación en carta hace ya más de 20 años, este postre se ha convertido en una de las señas de identidad del restaurante, junto a su chuletón a la piedra, el marisco y los pescados.

Así pues, en la selección de las mejores tartas de queso servidas en restaurantes seleccionados de la Guía Michelin, la prestigiosa publicación francesa no ha dudado en incluirlo en el ranking, siendo el único de toda Galicia y uno de los tres del norte de España.

"Ejecutada con maestría por Mari Carmen Carril, chef de cocina, es el postre estrella del establecimiento y equilibra la textura cremosa de su interior con una superficie caramelizada, resultado de una técnica de horneado precisa", indica la Guía Michelin.

Para elaborar esta tarta, Casa Barqueiro utiliza un queso de calidad, huevos, azúcar, nata y un toque de harina, "sin base de galleta que distraiga ni coberturas que oculten su sabor", agrega la publicación francesa.

Además, para las personas con intolerancia a la lactosa u otras necesidades, el restaurante ha desarrollado una variación, aunque "respetando siempre la esencia de la receta".

Puede disfrutarse en el propio local o pedirse para llevar, con un precio de 5,90 euros. En el apartado de postres también encontramos otras opciones como tarta de la abuela, panna cotta, tiramisú y flan de huevo.

Las reseñas que recibe Casa Barqueiro, en su mayoría, confirman lo señalado por la Guía Michelin: "Una tarta de queso que sale muy por arriba de todas las que he probado", "No te puedes ir sin probar la tarta de queso", "La tarta de queso espectacular", etc.

Junto a la tarta de queso de este restaurante de Negreira, otros establecimientos que también forman parte del top nacional de tartas de queso son: