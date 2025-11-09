El mejor vino de España es gallego y es candidato a mejor del mundo: "Cada sorbo es un bocado de mar, granito y bosque"

La bodega gallega Paco & Lola, con sede en Meaño, en pleno corazón del Val do Salnés, está viviendo uno de los momentos más brillantes de su historia. Su vino Paco & Lola Prime 2021 ha sido elegido Mejor Vino Blanco de España 2025 en los Premios Alimentos de España, otorgados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y además la cooperativa ha sido nominada al White Wine Producer Trophy 2025 del International Wine & Spirit Competition (IWSC), uno de los certámenes más prestigiosos del mundo.

El reconocimiento nacional y la nominación internacional llegan en un año muy especial: el del 20º aniversario de la fundación de Paco & Lola, un proyecto cooperativo que ha sabido unir a más de 400 viticultores bajo una misma marca y una visión común. Desde su nacimiento, la bodega ha apostado por un estilo fresco, moderno y reconocible, con una imagen que ha convertido sus botellas de lunares en todo un icono del vino gallego.

El premio fue entregado el pasado mes de octubre en un acto celebrado en Madrid, donde el jurado destacó la excelencia, pureza varietal y equilibrio de este albariño amparado por la Denominación de Origen Rías Baixas. El Paco & Lola Prime 2021 se elabora con uvas seleccionadas del Val do Salnés y pasa una crianza sobre lías finas durante 24 meses, lo que aporta al vino una mayor complejidad aromática, notas balsámicas, minerales y una textura envolvente que refleja la esencia del Atlántico.

Durante su intervención, el presidente de la cooperativa, Carlos Carrión, quiso dedicar el galardón al equipo y al territorio que da vida a sus vinos:

“Cada sorbo de Paco & Lola Prime es un bocado del Salnés: mar, granito y bosque. Eso es lo que llevamos al mundo con cada botella.”

Un vino con alma gallega que mira al mundo

La nominación al IWSC White Wine Producer Trophy 2025 confirma el salto internacional de Paco & Lola. Este reconocimiento distingue a los mejores productores de vino blanco del planeta, valorando la calidad constante, la innovación y la identidad de cada proyecto. Los ganadores se conocerán el próximo 12 de noviembre en el Battersea Arts Centre de Londres, en una gala que reúne a las bodegas más destacadas del mundo.

Desde la organización del certamen explican que los finalistas de este año representan “la diversidad y el talento del vino a nivel global”, destacando a aquellos que demuestran visión, coherencia y una apuesta clara por la excelencia. Que una bodega gallega figure entre ellas es, para muchos, una muestra del gran momento que vive el vino de Rías Baixas, cada vez más apreciado fuera de nuestras fronteras.

Paco & Lola llega a esta cita en un punto de madurez plena: una bodega cooperativa que ha sabido conjugar tradición y modernidad, reivindicando el valor del trabajo en equipo y el potencial de una tierra que respira vino. Hoy, su éxito no solo llena de orgullo a Meaño, sino a toda Galicia. Porque detrás de cada copa de albariño hay una historia colectiva, tejida entre mar, granito y viñedos que miran al Atlántico, donde 400 familias trabajan y dejan su huella.