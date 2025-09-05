La tortilla más grande del mundo se cocina en Galicia este fin de semana: raciones a precios populares

La tortilla más grande del mundo se cocina en un pueblo del a provincia de A Coruña El Huevo de la Abuela y woutick.com

Nunca son suficientes los eventos gastronómicos en Galicia. Este fin de semana le toca el turno al municipio de Melide (A Coruña), donde se va a cocinar, un año más, la tortilla más grande del mundo para volver a conseguir el gran reconocimiento.

Se trata de la II Feria del Huevo Campero, organizada por El Huevo de la Abuela y que tendrá lugar este fin de semana, sábado 6 y domingo 7 de septiembre en el Cantón de San Roque.

15.000 huevos, 1.700 patatas, 300 litros de aceite y 30 kg de sal son los ingredientes necesarios para hacer la tortilla más grande del mundo (seis metros de diámetro).

Su elaboración tendrá lugar el domingo a partir de las 11:00 horas. Una vez finalizada, será el momento de la degustación.

Existen dos entradas a disposición de todos los interesados: una con un precio de 3,30 euros que incluye la ración de tortilla y pan; otra de 7,50 euros que incluye ración de tortilla, bollo de pan y 2 cañas de cerveza.

Todo lo que se recaude irá destinado a comedores y fines sociales. Se pretende repartir hasta 12.000 raciones de tortilla. El domingo también habrá diversas actividades de entretenimiento y divulgación culinaria.

"Ven a ver (¡y probar!) la tortilla más grande que se ha cocinado nunca", dicen desde las redes de El Huevo de La Abuela.

El huevo frito más grande del mundo

Asimismo, dado el gran éxito que se vivió en la pasada edición, este año la organización ha querido innovar y pasarse el juego: el sábado a las 12:00 horas se cocinará el huevo frito más grande del mundo, con dos metros de diámetro.

Además, esta jornada también habrá espacio para charlas divulgativas, talleres de cocina, actividades culinarias y demostraciones de diferentes chefs.

Uno de los momentos más deseados es el concurso de tortillas tan especial que se desarrollará el sábado a partir de las 18:00 horas. En él se valorará la presentación en un 70% y el sabor en un 30%.

Los premios son de 300 euros, 200 euros y 100 euros para el primer, segundo y tercer puesto respectivamente.