La hostelería de Ferrol se refuerza para las fiestas patronales: “Va a haber mucha gente, el cartel atrae a todas las edades”

Como cada agosto, la ciudad de Ferrol se prepara para sus celebraciones por antonomasia: las fiestas de San Ramón. Este año, las festividades darán comienzo el viernes 21 con el pregón de las jóvenes artistas Sofía Hernández y Antía Barona, seguido de los primeros conciertos a cargo de Yoli Saa, Bombai y Fangoria. De cara a esta primera jornada, los negocios hosteleros del barrio de A Magdalena se encuentran ultimando los preparativos para afrontar los próximos días, en los que la ciudad naval se inundará de visitantes deseosos de asistir a los conciertos y disfrutar de las fiestas.

La mayoría de negocios albergan grandes expectativas para las siguientes jornadas, y para ello se han aprovisionado de “mucha mercancía, y esperemos que se gaste toda”, como cuenta Natalia, camarera de La Première Café. En este local, situado justo enfrente del escenario de la Praza de Armas en el que tocarán los artistas, se espera una gran afluencia durante la semana de las fiestas, con algunas fechas señaladas. Según la trabajadora de La Première, “este año los conciertos son bastante variados en cuanto al tipo de música, creo que el cartel llega a distintos rangos de edad.

El día del pregon suele haber bastante gente, y hay otros puntos fuertes como Celtas Cortos, Siloé o Henry Méndez”. El encargado del Platea, localizado en Amboage, coincide también en la calidad del cartel, que le parece “máis atractivo ca o do ano pasado, pode ter máis reclamo polo perfil de bandas, que son máis modernas”.

Sin barras en la calle

Con todo, existe una problemática para la hostelería durante las celebraciones de este verano, puesto que los negocios no tienen permitido sacar barras a la calle: “Creemos que el Concello tendría que ponerlo más fácil para que sea más llevadero y que no se concentre todo dentro de los locales, sino que como en muchas otras fiestas se puedan poner esas barras fuera, para facilitar el trabajo y el acceso a la clientela”, expresa la camarera de La Première. Echando la vista atrás, en La Première Café guardan un buen recuerdo de las fiestas del año pasado: “Las vivimos con mucha intensidad; al estar tan cerca del escenario, siempre son unos días muy fuertes de trabajo. Sin ninguna duda el día con más gente fue Omar Montes, esperemos que este año haya muchos días parecidos”, relata Natalia.

Por otra parte, todos los locales reseñan un gran mes de agosto en comparación con otras campañas estivales. En La Premiére la actividad aumenta por las mañanas, al igual que en otros locales del centro como el Lusitânia Café, que se encuentra en plena rúa Real, donde se ha vivido “un mes de agosto con bastante movemento”, como explica Antón, dueño de la cafetería.

Además, un aspecto en el que inciden todos los locales es la necesidad de que el tiempo acompañe, ya que la climatología resulta clave para la hostelería. “Cando menos xente temos no centro é cando hai un día de praia, a nós benefíciannos os días nubrados”, cuenta el encargado del Lusitânia.