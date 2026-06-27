El precio de los pimientos de Padrón se dispara este verano en Galicia, con subidas de más de dos euros: "Hay muy pocos"

Sentarse a una mesa y pedir una ración de pimientos de Padrón este verano cuesta más que hace apenas un año. El precio de este producto, imprescindible en bares, restaurantes y hogares gallegos durante los meses de calor, se ha incrementado de media en más de dos euros por kilo respecto al mismo periodo de 2025, una subida que ya notan tanto los consumidores como los profesionales del sector.

Detrás de este encarecimiento no hay un aumento de la demanda, sino un problema de producción. La meteorología ha jugado en contra de los agricultores durante buena parte de la primavera, con semanas marcadas por las lluvias, las bajas temperaturas y los continuos cambios de tiempo, unas condiciones que han afectado al desarrollo de las plantas y han reducido considerablemente la cantidad de fruto disponible.

La presidenta de la Denominación de Origen Protegida Pemento de Herbón, Milagros González, explica que la campaña está siendo especialmente complicada para los productores. "Os pementos de Herbón teñen un coste un pouco elevado este ano porque está habendo moi poucos. O tempo está moi cambiante e eso non axuda a cuajar as flores en froito", señala.

Las variaciones constantes de temperatura han dificultado la floración y la posterior formación del fruto, por lo que la cosecha está siendo inferior a la habitual para estas fechas. La consecuencia es sencilla: menos producto disponible y unos precios más elevados tanto en origen como en los mercados y establecimientos.

La hostelería también nota la subida

El aumento de precios también se está dejando sentir en los negocios de hostelería, donde los pimientos de Padrón son uno de los aperitivos más demandados durante el verano.

Gorka, responsable de La Pulpeira de Melide, en A Coruña, explica que es habitual que el producto sea más caro al comienzo de la temporada, aunque este año las circunstancias han agravado esa situación.

"Habitualmente siempre a principio de temporada van más caros porque hay mucha demanda desde el principio y todavía no hay tanta oferta. Van saliendo los primeros pimientos de junio y aún no existe tanto volumen. Este año, además, la primavera fue bastante lluviosa y fría, y eso retrasa la cosecha. Al haber menos cantidad, el precio sube, como siempre", afirma.

El hostelero recuerda que el comportamiento del tiempo durante los primeros meses del año ha condicionado numerosos productos agrícolas y que los pimientos no han sido una excepción.

Una situación similar vive Carmina, responsable de La Pulpeira de Lola, también en A Coruña. Aunque reconoce que ha conseguido amortiguar parte del incremento gracias a la relación que mantiene desde hace años con su proveedor habitual, admite que los precios también han aumentado.

"Sí, claro que han subido un poquito. Con el tiempo que hizo era normal. Yo sigo trabajando con el mismo proveedor de todos los años y hemos llegado a un acuerdo porque llevamos mucho tiempo colaborando. Un año se gana un poco más y otro un poco menos, pero sí es cierto que han subido, sobre todo por el tiempo y porque, al final, también ha aumentado el precio de todo", explica.

Un producto muy ligado al verano

Los pimientos de Padrón alcanzan durante los meses de verano uno de sus momentos de mayor consumo, coincidiendo con la temporada turística, las fiestas populares y el aumento de las comidas y cenas al aire libre. Esa elevada demanda hace que cualquier descenso en la producción tenga un reflejo casi inmediato en el precio.

A pesar del encarecimiento, tanto productores como hosteleros coinciden en que se trata de una situación temporal. Si las condiciones meteorológicas mejoran durante las próximas semanas y la producción aumenta, la oferta crecerá progresivamente y los precios podrían comenzar a moderarse conforme avance la campaña