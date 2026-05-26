Taberna do Campo se corona como la mejor tapa de A Coruña 'de Toda la Vida'

La Taberna do Campo se coronó este martes como el campeón de la nueva edición de la Ruta de Tapas CTV 'Coruñesa de Toda la Vida', que buscaba descubrir la tapa que mejor representa a la ciudad.

El concurso, que cumple ya su cuarta edición, contó este año con un total de 200 establecimientos hosteleros participantes de todos los barrios de A Coruña. Este año entre los cinco finalistas se situaron La Sifonería, Atípico, Atelier de Amanda y Roots.

La gran final, del certamen organizado por la Asociación de Hostelería de A Coruña, se ha celebrado este martes en el Museo MEGA. El jurado ha estado compuesto por la delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo; el portavoz del Partido Popular, Miguel Lorenzo; el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete; el periodista de RadioVoz, Fernando Molezún y un representante de Hijos de Rivera.

Taberna do Campo se ha proclamado como campeona de este evento, sucediendo en el trono a La Sifonería, que ganó la tercera edición el año pasado con una empanada gallega muy alejada de lo tradicional. El restaurante, situado en el municipio de Culleredo, presentó una tapa con la xouba como protagonista. Por supuesto, está maridada con cerveza Estrella Galicia.

Tapa de xouba de la Taberna do Campo, ganadora del concurso Coruñesa de Toda la Vida. Quincemil

Además del diploma del concurso, este local de O Burgo recibirá un cheque de 1.000 euros y representará a la provincia de A Coruña en el Campeonato Nacional Hostelería de España de Tapas y Pinchos, que se celebrará en 2027 en el Madrid Fusión, uno de los grandes escenarios de la gastronomía española.

"Es una maravilla tener el campeonato más grande de toda España de la mano de una gran empresa como Estrella Galicia. Estamos en cifras altísimas y va a ser muy difícil superar la edición de este año. Esto moviliza a la hostelería, y la gastronomía es un reclamo turístico de por sí", comenta Héctor Cañete.

La Sifonería repetía como finalista en esta cuarta edición del evento, en el que resultó ganador en la categoría de mejor maridaje.

Café Bar O Raxo, elegido por el público

Además, este año la organización incluía como novedad una parte de votación popular, abierta a todo el mundo.

El ganador fue el Café Bar O Raxo. Con su propuesta de raxo de pollo a la cerveza, este local ubicado en la ronda de Outeiro, cerca de la avenida de Oza, fue el favorito del público.