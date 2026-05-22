Taquería Niño Rey pone a A Coruña en el mapa de la auténtica gastronomía mexicana con el Sello Copil 2026

El restaurante coruñés celebra el prestigioso distintivo, que le fue otorgado recientemente en Madrid. Una garantía a nivel de España que solo comparten dos establecimientos en toda la ciudad

Taquería Niño Rey pone a A Coruña en el mapa de la auténtica gastronomía mexicana con el prestigioso Sello Copil 2026. El restaurante coruñés ha recibido este nuevo distintivo en Madrid, una garantía a nivel España que solo comparten dos establecimientos en la ciudad.

Sus clientes habituales ya sabían que en sus mesas se escondía algo muy especial, pero ahora hay un reconocimiento oficial de gran nivel que lo demuestra. Si buscas el sabor real, ven a probar su taco de barbacoa de vaca, cocinada a baja temperatura y terminada en mesa con sal de gusano, la parada obligatoria está clara.



Al frente de este proyecto están Giovanni y Marianny, los responsables de liderar este rincón lleno de sabor, quienes tienen muy claro que este hito es el resultado de un esfuerzo colectivo. Y es que, como ellos mismos aseguran, sin el trabajo, la pasión y el día a día de todo su increíble equipo, este sueño no habría sido posible.

Por eso, desde Niño Rey quieren que este éxito se comparta en las mesas y se disfrute con los suyos: "Este Sello Copil que nos ha sido otorgado en Madrid es un orgullo inmenso, pero el verdadero motor de todo esto es el cariño que nos dais en cada servicio. Queremos agradecer de corazón a todo nuestro equipo por su entrega y, por supuesto, compartir este gran logro con nuestros clientes y con toda la comunidad coruñesa que siempre nos acompaña. ¡Este reconocimiento también os pertenece!"

Si todavía no has descubierto el porqué de tanta pasión en sus fogones, este es el momento perfecto. ¡Ven a descubrir el verdadero sabor de México en A Coruña y brinda con ellos por este merecido éxito!