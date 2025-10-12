Pistoletazo para las cenas de Navidad en A Coruña: "Las reservas llegan antes, como las luces"

Unos son previsores, otros improvisan. Unas se anticipan, otras lo dejan para última hora. La reserva de una comida en un restaurante también admite antelación suficiente o prisas tardías. A dos meses y medio de que se celebre la Navidad y a menos de dos meses para entrar en diciembre, en A Coruña ya se están reservando cenas de empresa o amigos para despedir el año.

En realidad, a comienzos de octubre hay más consultas que reservas, pero estas no faltan. "Tenemos varias fechas de fin de semana guardadas", cuentan en Culuca. "Reservas aún ninguna, pero llamadas o correos preguntando por días libres, menús y precios, muchísimos", aseguran en Pablo Gallego.

"Aún es pronto, aunque hay quien no lo quiere dejar para el último momento", resume el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete.

Esta tendencia la confirman sus asociados. "En los últimos años se quiere reservar antes, a partir de finales de septiembre u octubre. Nosotros tenemos solo una, así que ahora se encuentran disponibles fechas próximas a las fiestas", comenta Alberto Méndez, de Asador Coruña.

"La gente está siendo más previsora de lo que pensábamos, preguntando ya en octubre. Por lo general, en noviembre ya empiezan las cenas de empresa" José Manuel Castro, propietario de El Atlántico

En otro asador que habitualmente prepara grandes cenas navideñas, El Atlántico, su propietario advierte este año "más inquietud" por conocer menús y precios, aún sin concretar fechas. "La gente está siendo más previsora de lo que pensábamos, preguntando ya en octubre. Por lo general, en noviembre ya empiezan las cenas de empresa", dice José Manuel Castro.

"Las empresas no tardan en organizarse porque mueven bastantes trabajadores. Luego también vendrán los que lo dejan para el final", coincide el propio Pablo Gallego.

"Desde hace dos meses"

La antelación la ha habido también en A Artesa da Moza Crecha, en Betanzos. Sus menús de degustación con precio cerrado no desvelan su contenido, lo que no impide a los interesados adelantarse para asegurar una reserva.

"Tenemos una desde hace dos meses y dos consultas en curso de reserva para empresas, una para un grupo de 27 personas", cuenta Lolo Mosteiro, que detalla que en fechas navideñas abre su negocio fuera de horario para atender cenas.

Chisco Jiménez, al frente de Culuca, avisa de que los fines de semana del 12 al 14 y del 19 al 21 de diciembre “pronto” se completarán con cenas reservadas. "Cuando tienes grupos a partir de 12-15 personas, lo normal es que no dejes para tarde la reserva. En general, ahora llegan antes. Es como el turrón en los supermercados y las luces de Navidad en las ciudades, que se venden y se encienden antes".

Viajes, visitas, regalos, comidas, fiestas y cenas de empresa. Los packs navideños están cargados de compromisos y las citas gastronómicas fuera de las familias son cada año más numerosas. Conviene adelantarse para que luego no se junten demasiadas obligaciones.