Monkee Ramen se despide de A Coruña con un "hasta pronto": promete volver con más novedades

Monkee Ramen se despide de A Coruña, pero lo hace con un "hasta pronto". El local de comida asiática especializado en ramen cerrará sus puertas el próximo 2 de noviembre, con la intención de volver a abrir con un nuevo concepto.

Monkee Ramen Así es Monkee Ramen: abre en A Coruña el primer ramen bar de Galicia





"Cerramos para reinventarnos y hacer lo que más nos gusta: traer a la ciudad ideas nuevas y conceptos gastronómicos pioneros. Eso sí, manteniendo siempre la calidad en nuestros productos y elaboraciones", relataba en una publicación en su red social de Instagram.



A pesar de que aportó a la ciudad un nuevo concepto de gastronomía asiática, descubriendo el ramen a aquellos que se pensaban que la comida japonesa no era más que sushi, ahora promete reinventarse con algo más novedoso todavía. "Por eso, y aunque Monkee Ramen ya no volverá a abrir sus puertas, ¡para nosotros es un hasta pronto!", recalcan.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Monkee Ramen Bar (@monkeeramen)

Desde su apertura en 2019, se convirtió en uno de los negocios pioneros en añadir el ramen a las cartas de los restaurantes asiáticos de la ciudad. Ubicado en la calle Picos, en plena zona del Orzán, se ganó el paladar de miles de coruñeses. Desde entonces, este tipo de restaurantes están en auge, y es por eso, que una vez cumplida su misión, han tomado la decisión de reinventarse con algo nuevo.



En estas dos últimas semanas de Monkee Ramen, los clientes podrán disfrutar por última vez del ramen en horario de miércoles a domingo. Sin embargo, no habrá servicio de take away ni a domicilio.