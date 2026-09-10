Gran pulpada con menú exquisito el 12 de septiembre en esta parroquia de 874 habitantes: habrá música en directo

La comida se reparte a partir de las 14:00 horas y los precios son diferentes para socios y no socios de la asociación de vecinos Shutterstock

El pulpo es uno de los grandes manjares del mar que se pueden degustar en Galicia y, por ello, son numerosas las fiestas gastronómicas que se celebran en su honor a lo largo del año. Á feira o a la gallega, este producto ocupa siempre un lugar especial en las mesas gallegas y consigue reunir a miles de personas a su alrededor.

En muchos municipios de las cuatro provincias gallegas se han celebrado fiestas en las que el pulpo se convierte en el gran protagonista durante los meses de julio y agosto. Sin embargo, con la llegada de septiembre todavía queda alguna cita gastronómica en el calendario para seguir disfrutando de un buen festín con esta exquisitez.

Degustación a partir de las 14:00 horas

El pulpo volverá a ser el mayor protagonista de una nueva jornada gastronómica, esta vez, en Carballo, concretamente en la parroquia de Entrecruces. La Asociación Veciñal San Xoán de Entrecruces (AVSX) organiza el próximo 12 de septiembre, a partir de las 14:00 horas, una Gran Pulpada.

La comida estará a cargo de Juan Guerra y contará con un menú que incluye varios entrantes, pulpo "a fartar", bebidas, postre, café y chupito. Además de esta propuesta gastronómica, con la que seguro que acabas con el estómago bien lleno, la jornada también contará con alguna que otra actuación musical en directo.

Uno de los grupos que se encargarán de poner el ritmo a la celebración será el dúo Galán, seguidos de Iván Gómez y el DJ Luciano Macaro. Así, tendrás la oportunidad de bailar para bajar la barriga después del buen festín.

La pulpada está abierta tanto a socios como a no socios de la asociación. Eso sí, los precios son diferentes: 43 euros para los socios y 47 euros para los no socios. En el caso de los niños y niñas, el menú tendrá un coste total de 22 euros, mientras que los menores de entre 0 y 5 años podrán acudir gratis.

Para conseguir tu ticket, puedes hacerlo contactando con cualquier miembro de la asociación o llamando al número que se indica en el cartel oficial de la fiesta.

No cabe duda de que el pulpo tiene un lugar destacado en la cultura gastronómica de Galicia. Preparado en cualquiera de sus formas, es un plato muy vinculado a las romerías y fiestas populares gallegas. Por este motivo, septiembre todavía ofrece alguna que otra celebración para seguir disfrutándolo.

Entre otras citas gastronómicas próximas se encuentra la Festa dos Callos de Poio (Pontevedra), en la que también se sirven pulpo y empanada; la Pulpada de Torroña, en la parroquia de Burgueira, en Oia (Pontevedra); o la pulpada de Taboi, en Outeiro de Rei (Lugo), entre otras.