Las fiestas de barrio llegan este fin de semana a Falperra y Oza, en A Coruña

El barrio de Falperra, en A Coruña, celebrará este sábado su tradicional fiesta de la espuma. Shutterstock

Las Festas de Barrio de A Coruña continúan este fin de semana con nuevas celebraciones en Falperra y Oza. Los dos barrios contarán con una programación que combinará conciertos, actividades familiares y diferentes propuestas al aire libre.

El Concello destina este año 500.000 euros a las asociaciones vecinales para la organización de estas celebraciones. El concelleiro de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, destaca que las fiestas contribuyen a "fortalecer los vínculos vecinales y a dinamizar la actividad social y cultural" de los barrios.

En Falperra, la calle Industrial acogerá los días 12 y 13 de septiembre la duodécima edición del Día do Comercio na Rúa.

La programación comenzará el sábado con la inauguración a cargo de Pura, la Vienesa, y continuará con El Corta, una sesión de DJ, una exhibición de Danza 10 y los conciertos de Varela & Rois y Carlos Bau & 80 Razones. A las 18:00 horas se celebrará además la tradicional fiesta de la espuma.

Tres días de fiesta en Oza

Falperra continuará celebrando sus fiestas el domingo con una sesión vermú de Version’s Band y las actuaciones de La Indirigible y Son de Camagüey. Durante las dos jornadas también habrá juegos infantiles y actividades dirigidas al público familiar.

Por su parte, Oza comenzará sus celebraciones este viernes 11 de septiembre con las actuaciones de Vedic Roots y Delirium Soundsystem.

El sábado, el parque de Oza concentrará la actividad entre las 18:00 y las 02:00 horas con Bass Dealer Soundsystem, Rebel-I, Soundkilla y Trasnos in Dub Sistema de Son.

Las fiestas finalizarán el domingo con una propuesta de carácter más familiar. Los Alcántara y El Jaleo de Lía actuarán entre las 13:30 y las 17:00 horas para cerrar tres días de celebraciones en el barrio.