Gran fiesta del churrasco a partir del 11 de septiembre con zamburiñas y pulpo en este pueblo de 700 habitantes

Septiembre llega con una intensa agenda marcada por la vuelta a la rutina laboral. Pero no todo van a ser obligaciones: eventos como las fiestas de San Ciprián traerán un poco de alegría y ambiente festivo a A Coruña y alrededores.

La parroquia de Bribes, en Cambre, ultima los detalles para sus tradicionales fiestas de San Ciprián, que tendrán lugar del viernes 11 al domingo 13 de septiembre con una variada programación para todos los públicos.

Churrasco y zamburiñas el viernes, y pulpo el sábado

Septiembre arranca en Cambre con una potente agenda de ocio que incluye grandes eventos como las fiestas de San Ciprián de Bribes.

La celebración arrancará el viernes 11 de septiembre con una gran fiesta del churrasco como pistoletazo de salida oficial. Vecinos y asistentes podrán degustar este manjar tan apreciado en Galicia a precios populares. También habrá zamburiñas para los amantes del marisco.

Por la noche, la orquesta New York y Gus DJ pondrán el toque musical a la velada.

La programación del sábado incluye una misa solemne a las 13:15 horas y una sesión vermú amenizada por la orquesta La Bamba, que volverá a subirse al escenario por la noche. El cartel musical se completa con dos conciertos tributo con El Bosque y varias sesiones de DJ.

Asimismo, los asistentes podrán disfrutar de paseos a caballo y de una actuación a cargo de la banda Diversidarte, de la Asociación Poten100Mos.

La parroquia de Bribes pondrá el broche final a sus fiestas en honor a San Ciprián con una jornada muy animada en la que no faltarán actuaciones musicales, actos litúrgicos y una gran pulpada a cargo de la Pulpeira do Carballiño.

A continuación, te mostramos la agenda completa de fiestas con horarios y toda la información que necesitas saber:

Viernes, 11 de septiembre

Churrascada y zamburiñada

Por la noche, verbena con la orquesta New York y Gus DJ

Sábado, 12 de septiembre

A las 13:15 horas: Misa solemne

A mediodía, sesión vermú con la orquesta La Bamba

A las 17:00 horas: Paseos a caballo con Finca Abrigosa

A las 18:00 horas: Actuación de Diversidarte

Por la noche, verbena con la orquesta La Bamba y varios DJs

A las 21:00 horas: Concierto tributo a cargo de El Bosque

A las 02:00 horas: Concierto tributo a cargo de El Bosque

Domingo, 13 de septiembre