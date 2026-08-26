Verbena con París de Noia, hinchables para niños y 5 días de fiesta en esta villa marinera junto al mar

Del 7 al 11 de septiembre habrá fuegos artificiales, verbenas, pasacalles y mucho más París de Noia

Septiembre marca el final de las vacaciones y el regreso oficial a la rutina. Sin embargo, esto no significa que se acaben los planes y las escapadas de fin de semana.

De hecho, el mes llega cargado de propuestas para disfrutar del tiempo libre, desde un gran festival de pizzas a un paso de Galicia hasta, cómo no, las tradicionales Fiestas del Carmen de Porto do Son (A Coruña).

5 días de fiesta para la vuelta a la rutina

Las Fiestas del Carmen de Porto do Son volverán este año a ser una de las celebraciones marcadas en rojo en el calendario y un cierre perfecto del verano con París de Noia, hinchables para niños y muchas sorpresas más.

El Ayuntamiento ha presentado hoy la programación completa de la festividad, que tendrá lugar del 7 al 11 de septiembre, y que recoge cinco intensas jornadas llenas de fiesta, música en directo y tradición.

Durante estos cinco días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de la tradicional procesión marítima, pasacalles, gastronomía, verbenas, grandes orquestas y un broche final con fuegos artificiales y una fiesta del agua.

Las fiestas arrancarán el lunes 7 de septiembre con el pregón a cargo del cardiólogo José Ramón González Juanatey. La jornada también contará con una verbena y la salida de los cabezudos de 'Os Vinquingos de Ordes'.

El martes 8 tendrá lugar la tradicional procesión marítima de la Virgen del Carmen, acompañada de la habitual ofrenda floral en recuerdo de los fallecidos en el mar.

Ya el miércoles 9, la música tomará la Plaza de España de Porto do Son con el concierto de Alana, al que le seguirá una verbena amenizada por las orquestas Origen y Disomóbil.

La receta final de la semana llegará cargada de música. El jueves, las orquestas Los Satélites y New York se subirán al escenario en una nueva jornada que también incluirá actos litúrgicos. Ya el viernes, París de Noia pondrá a bailar a todos los asistentes en la explanada portuaria.

Se trata de una de las primeras fechas confirmadas para el mes de septiembre. Solo en agosto, la formación de Noia ha recorrido más de una veintena de municipios y aún tiene pendiente otros seis espectáculos para lo que resta de mes.

La jornada concluirá con una gran sesión de fuegos artificiales y la fiesta del agua con una traca final acompañada por la charanga Os Celtas. También habrá hinchables y juegos para los niños en el jardín portuario.

A continuación, te detallamos la programación musical de las Fiestas del Carmen de Porto do Son para que la vuelta a la rutina sea un poco más amable:

Lunes, 7 de septiembre

A las 22:00 horas: Verbena con las orquestas Capitol y Discomóbil en la explanada marítima

Martes, 8 de septiembre

A las 22:00 horas: Verbena con la orquesta Olympus y la Banda de Ayer en la Praza de España

Miércoles, 9 de septiembre

A las 22:00 horas: Concierto de Alana en la Praza de España

A las 23:00 horas: Verbena en la explanada portuaria con las orquestas Origen y Discomóbil

Jueves, 10 de septiembre

A las 22:00 horas: Verbena con las orquestas Los Satélites y New York

Viernes, 11 de septiembre