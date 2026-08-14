Aríns, en Santiago, ya conoce el cartel de sus fiestas de verano: "Lo vamos a pasar bien"

Y tras un año de trabajo, llega el momento más esperado. Aríns, en Santiago de Compostela, celebra del 28 al 30 de agosto su fiesta de verano con Fania Blanco Show, Atenas o la charanga Os Atrevidos. Una gran programación con la que los vecinos se lo pasarán en grande tres días seguidos llenos de música, gastronomía y actividades para los más pequeños.

Santi, Raquel, Sofía, Rosana, Pablo, Víctor, Marcos, Ricardo y Diego son los nombres propios de la comisión de fiestas que a lo largo de los últimos 12 meses ha organizado diferentes eventos para los vecinos. Comienza ahora la cuenta atrás para despedir el verano por todo lo alto.

Los nueve integrantes de la comisión empezaron su labor en septiembre de 2025 y ya en noviembre hicieron la primera fiesta: el patrón, San Martiño, se celebra con una comida popular para reunir a los vecinos y disfrutar del magosto. Y, por supuesto, no puede faltar el Carnaval: "Lévase o Entroido Tradicional dos Xenerais do Ulla, é unha festa que nos gusta", explica Diego Vidal.

La sardinada de junio es una forma de agradecer a los residentes su implicación, mientras que los campeonatos de tute que se celebran a lo largo de todo el año permiten recaudar fondos con los que sufragar la fiesta. A esto también contribuyen numerosas empresas de la zona que quedan plasmadas en un libro que se reparte por las casas.

"O día da festa traballamos porque atendemos a cantina, pero tamén o pasaremos ben", explica Vidal, que ya piensa en el posible relevo que se producirá en septiembre: "Esperamos que haxa outras persoas que se animen a entrar na comisión". Mientras, toca disfrutar: las verbenas del viernes y el sábado y las sesiones vermú del sábado y el domingo prometen, y mucho.

Programación completa

Aríns ya conoce la programación completa de sus fiestas de verano. La parroquia disfrutará de tres jornadas en las que no faltarán la música ni las actividades para los más pequeños y que se resume de la siguiente forma:

Viernes 28 de agosto

10:00 horas - Disparo de bombas de palenque

13:00 horas - Misa solemne en la iglesia parroquial en honor a la Virgen del Rosario. Bendición de la imagen de la Virgen de Fátima

20:00 horas - Gran verbena con Atenas y EME Music de la mano de Marcos Magán

Sábado 29 de agosto

10:00 horas - Disparo de bombas de palenque

10:00 horas - Pasacalles a cargo de O Son do Viso

13:00 horas - Misa solemne cantada en el Teleclub en honor a la Virgen del Carmen

Sesión vermú a cargo del grupo JB Son

22:00 horas - Gran verbena con JB Son y Fania Blanco Show

Domingo 30 de agosto