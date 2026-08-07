Un barrio de A Coruña celebra 3 días de fiestas con concurso de tortilla, fiesta de la espuma y música

El barrio coruñés del Castrillón celebrará una nueva edición de sus fiestas, que tendrán lugar del 19 al 21 de agosto. La cita, ya consolidada en el calendario de las Fiestas de María Pita, cuenta con un programa de actividades pensado para todos los públicos entre las que destacan el Concurso de Tortilla Española, la fiesta de la espuma y un festival de pop y rock español.

El evento, organizado por la Asociación de Vecinos Castrillón-Urbanización Soto "IAR", tendrá como epicentro la plaza de Pablo Iglesias y arrancará a las 20:00 horas el miércoles 19 de agosto con la actuación Coral Cantigas da Terra. Seguida de la lectura del pregón, que este año correrá a cargo del concejal del BNG de A Coruña, Francisco Jorquera, a las 21:00 horas. Posteriormente, a las 22:00 horas, habrá un concierto del grupo Clandestinos.

El jueves 20 de agosto estará especialmente dedicado al público familiar. La programación incluirá una fiesta infantil con hinchables (10:30 horas), intercambio de libros infantiles, juveniles y para adultos (11:30 horas), además de la tradicional fiesta de la espuma (13:00 horas). También se celebrará la XVII edición Concurso de Tortilla Española, a partir de las 18:30 horas, una de las citas más esperadas por los vecinos.

Por la noche, a partir de las 22:00 horas, la música volverá a ser protagonista con el concierto estelar organizado por el Concello da Coruña, el Festival Rock & Roll Stars, que reunirá sobre el escenario a Javier Andreu, vocalista de La Frontera; Javier Ojeda, de Danza Invisible; y Manuel España, líder de La Guardia, en una cita que repasará algunos de los grandes éxitos del pop y el rock español.

Las fiestas se despedirán el viernes 21 de agosto con una jornada repleta de actividades culturales y de ocio. Habrá un taller de marcapáginas (11:00 horas), un nuevo intercambio de libros (11:30 horas) y el espectáculo "A Estrada" (12:00 horas), protagonizado por la clown Natalia Outeiro "Pajarito" dentro de la propuesta Cascarillarte. Además, el Museo Etnolúdico de Galicia (MELGA) colaborará con una exhibición de juegos y deportes tradicionales, a partir de las 18:30 horas.

El broche final llegará a las 22:00 horas con la gran verbena a cargo de la Orquesta Miramar, que pondrá el punto final a tres días de festejos en el barrio coruñés.